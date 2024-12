Grande Fratello 2024, Bernardo Cherubini innamorato di Amanda Lecciso sempre di più: “Mi sento un sedicenne”

Ormai non è un mistero per nessuno: Bernardo Cherubini innamorato di Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024. A confessarlo è stato il fratello di Jovanotti stesso parlando con Ilaria Galassi che poi ha rivelato alla sorella di Loredana Lecciso di volere con lui un rapporto più diretto e di amicizia ma Amanda Lecciso lo ha gelato con un due di picche. Adesso, Bernardo ha fatto delle nuove confessioni ad Ilaria Galassi, rivelandole di avere in testa solo la donna e di essere rimasto fortemente affascinato. Scherzando con Ilaria, che lo accusa di provarci con tutte, l’inquilino ha ribadito di avere occhi solamente per la leccese. “Lo so” chiosa l’amica, facendogli notare che, proprio a causa di questa infatuazione, l’uomo si sta curando molto di più.

Durante la chiacchierata con Ilaria Galassi all’interno della Casa del Grande Fratello 2024, Bernardo Cherubini ha confessato di essere invaghito di Amanda Lecciso e di provare già per lei emozioni che non provava da anni. Ha aggiunto che vederla aggirarsi per la Casa gli fa venire le palpitazioni e ‘mi sento come un sedicenne’. La sorella di Loredana, tuttavia, pochi giorni fa ha gelato Bernardo rivelando di conoscerlo poco e che per ora è presto addirittura parlare di amicizia. Una verità che non ha convinto Cherubini che ha replicato: “No, anche con quelli freschi appena arrivati. Perché con me no?”.

Bernardo Cherubini spiazza Ilaria Galassi al Grande Fratello 2024: “Per Amanda Lecciso non dormo la notte”

Confessandosi a cuore aperto con Ilaria Galassi, Bernardo Cherubini ha ammesso che vedere Amanda Lecciso aggirarsi per la Casa fa venire le palpitazioni, come se fosse un sedicenne. “Io non ci dormo” ha sussurrato all’amica, facendosi promettere di non rivelare niente a nessuno. A questo punto, Ilaria Galassi spiazzata lo ha ascoltato e osservato meravigliata. “Non ci credo”. E subito dopo gli ha consigliati di provarci e di confessarle apertamente i suoi sentimenti. L’uomo, sempre a Ilaria, già in passato le ha confessato cosa gli piace di Amanda: “Io la conosco pochissimo, solo sorrisi e abbracci. E lei li da a tutti gli abbracci, non ci sono messaggi in quell’abbraccio…Di quello che ho visto superficialmente mi piace tutto. Ma del resto non so niente.”