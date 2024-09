GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP AZERBAIGIAN 2024 BAKU: SI COMINCIA

Eccoci pronti a seguire le qualifiche per formare la griglia di partenza Formula 1 del GP Azerbaigian 2024, finora abbiamo parlato tantissimo di Charles Leclerc e allora adesso spendiamo qualche riga anche per il suo futuro compagno di squadra Lewis Hamilton, che in questa stagione è riuscito a vincere due Gran Premi, spezzando così un doloroso digiuno che durava addirittura dal 2021, ma è ancora a secco per quanto riguarda le pole position, con l’ultima che resta di conseguenza quella ottenuta l’anno scorso a Budapest per il GP Ungheria.

Il 2021 resta invece il punto di riferimento per quanto riguarda l’ultima volta in cui Lewis Hamilton riuscì a vincere un Gran Premio partendo dalla pole position, perché ciò accadde a Gedda in occasione del GP Arabia Saudita che precedette di una settimana il clamoroso epilogo di Abu Dhabi. Stavolta invece che cosa succederà su una pista che nel giro secco esalta però in maniera speciale proprio Charles Leclerc? Parola alla pista e al cronometro per formare la griglia di partenza Formula 1 del GP Azerbaigian 2024 a Baku! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RIFLETTORI SU CHARLES LECLERC

In attesa di scoprire la composizione della griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio d’Azerbaigian 2024 a Baku, vogliamo dedicare a Charles Leclerc lo spazio che il monegasco merita dopo il meraviglioso trionfo a Monza, un capolavoro di strategia da parte della Ferrari e del pilota monegasco, particolarmente significativo perché la vittoria è arrivata grazie alla sapiente gestione delle gomme che ha permesso a Leclerc di effettuare un pit-stop in meno rispetto alla concorrenza. Il fatto acquista ancora più rilevanza perché negli anni scorsi Charles era stato soprattutto il mago del giro secco, con tantissime pole position però raramente convertite in vittoria poi in gara.

I numeri restano molto chiari in tal senso, perché Charles Leclerc in questi anni è stato quasi sempre un grande protagonista sulla griglia di partenza Formula 1, come confermano le ben 25 pole position all’attivo del pilota monegasco, mentre le vittorie sono solamente sette. La notizia allora è che quest’anno i numeri sono in perfetto equilibrio, con due pole position e altrettante vittorie per Charles Leclerc: a Montecarlo fu una meravigliosa doppietta pole-vittoria e d’altronde sappiamo che nel Principato partire davanti a tutti è un’ipoteca sul trionfo alla domenica; la seconda pole arrivò a Spa, a dire il vero grazie alla penalizzazione di Max Verstappen, mentre a Monza ecco la vittoria che ha completato la doppietta di successi più dolce possibile per Charles Leclerc.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: AMORE-ODIO TRA CHARLES LECLERC E BAKU

La differenza è ad esempio clamorosa con l’anno scorso, quando Charles Leclerc fu uno dei principali mattatori sulla griglia di partenza Formula 1 con la bellezza di cinque pole position al suo attivo ma poi zero vittorie in gara. Volendo approfondire il discorso, dobbiamo però aggiungere che il pilota Ferrari scattò davanti a tutti a Spa (anche in quel caso per una penalizzazione a Verstappen) e poi proprio a Baku (dove nel 2023 si corse già in primavera) e successivamente ad Austin, Città del Messico e Las Vegas, tutti appuntamenti ancora da disputare in questa stagione. Insomma, si potrebbe puntare a migliorare i numeri delle pole position, ma soprattutto sarebbe importante riuscire a muovere ancora il dato relativo alle vittorie.

Essendo a Baku, la chiusura deve essere dedicata ai precedenti per quanto riguarda la griglia di partenza Formula 1 al Gran Premio d’Azerbaigian, perché sulle rive del Mar Caspio proprio Charles Leclerc è stato l’autore delle ultime tre pole position consecutive dal 2021 al 2023, ma non è mai riuscito a vincere, con il terzo posto dell’anno scorso come migliore risultato e un grande dolore soprattutto pensando al 2022. In quella stagione si correva a Baku nel mese di giugno, il monegasco era in piena lotta per il Mondiale e al sabato firmò una bellissima pole position, ma alla domenica la rottura del motore fu un colpo durissimo alle ambizioni della Ferrari.