GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP ITALIA 2024 MONZA: LEWIS HAMILTON IN COPERTINA

Parlando della griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio d’Italia 2024 a Monza, vogliamo dedicare questo articolo in maniera particolare a Lewis Hamilton, perché ci sono moltissimi motivi per farlo. Innanzitutto, il pilota britannico della Mercedes è stato il più veloce ieri pomeriggio nella FP2, risultando di conseguenza eccellente sul giro secco e candidato serissimo per la pole position che sarà in palio oggi pomeriggio, ma anche molto consistente sul passo gara, motivo per cui le ambizioni del sette volte campione del Mondo nel weekend di Monza non si fermeranno certamente “solo” alle odierne qualifiche.

C’è quindi anche l’attualità a mettere Lewis Hamilton in copertina per la griglia di partenza Formula 1, il presente in questo caso si accompagna benissimo sia al passato sia al futuro, tutto nel segno del britannico. Per il passato di Lewis Hamilton parlano naturalmente i numeri di una carriera leggendaria, in questa sede evidentemente spiccano le ben 104 pole position conquistate dal pilota classe 1985. Quanto al futuro, sappiamo benissimo che l’anno prossimo Lewis Hamilton si trasferirà alla Ferrari, di conseguenza questa è un’edizione per lui particolare del Gran Premio d’Italia, arrivando a Monza da ‘pilota Ferrari in pectore’.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: HAMILTON E I SUOI RIVALI

Ecco allora che proprio attorno a Lewis Hamilton possono “girare” tutti gli altri piloti più attesi nella battaglia per la pole position sulla griglia di partenza Formula 1. Questo può valere innanzitutto per Charles Leclerc e Carlos Sainz, cioè il suo futuro compagno di squadra e colui del quale prenderà il posto in Ferrari, per cui anche per lo spagnolo questo GP a Monza sarà decisamente speciale. George Russell è invece l’attuale compagno di squadra, colui che ha convinto la Mercedes che si possa fare a meno di Lewis Hamilton: anche questa è decisamente una bella responsabilità.

In questa scena, Max Verstappen evidentemente occupa il ruolo di colui che potrebbe mettere a rischio i record di Lewis Hamilton, anche nei numeri della griglia di partenza Formula 1. C’è poi una McLaren davvero in splendida forma: qui ci sono i ricordi con la scuderia che lanciò Hamilton in Formula 1, subito con splendidi risultati, e magari anche il desiderio da parte di Lando Norris di diventare il primo pilota britannico campione del Mondo dopo i sette titoli di Lewis Hamilton. Tutti sono pronti a regalarci un grande spettacolo oggi pomeriggio a Monza…