Chi sono Guido e Francesca, i genitori del duo Paola e Chiara

Guido e Francesca sono gli amati genitori di Chiara Iezzi e sua sorella Paola. Entrambe sono legatissime a mamma e papà, che le hanno sempre sostenuto lungo il percorso di carriera e di vita privata. In un ambiente famigliare così armonico, le due sorelle Iezzi hanno coltivato fin da bambine uno splendido rapporto e infatti hanno ricordi meravigliosi della loro infanzia. In una intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa, Paola e Chiara Iezzi hanno speso parole al miele per i genitori Guido e Francesca, sottolineando la loro vicinanza nei momenti clou della loro vita.

Orietta Berti/ "Omar e Otis? Ho fatto sacrifici per i miei figli e mi mancano i loro baci"

“Siamo molto legate ai nostri genitori, perché papà e mamma ci hanno sempre sostenuto. Nel tempo è diventato un rapporto più adulto ma abbiamo un ricordo straordinario della nostra infanzia”, hanno detto Paola e Chiara Iezzi nel salotto di Silvia Toffanin.

Paola e Chiara Iezzi e la gratitudine nei confronti dei genitori: “Mamma e papà sempre al nostro fianco”

“Noi ci facevamo molta compagnia quando eravamo piccole, abbiamo avuto la fortuna di condividere la camera e andavamo molto d’accordo”, il racconto delle due cantanti a proposito dell’infanzia. Paola e Chiara Iezzi riconoscono di aver dato qualche pensiero di troppo ai genitori, specialmente nella montagna russa degli alti e bassi di carriera.

Serena De Ferrari, chi è l'attrice di Mare Fuori/ Incinta del primo figlio avuto con il suo fidanzato

“Per loro non è stato facile: ci hanno visto diventare famose all’improvviso e poi ci sono stati momenti buoni e meno buoni che fanno parte del nostro lavoro”, spiegano le due sorelle. Oggi i rapporti coi genitori sono ottimi, anche se mamma Francesca e papà Guido si preoccupano un po’ troppo: “Restano pur sempre genitori, si preoccupano e fanno cento telefonate. O almeno provano a farle…”.