Harry Potter e la camera dei segreti, film su Italia 1 diretto da Chris Columbus

Giovedì 23 gennaio, la programmazione televisiva prevede, per la prima serata di Italia 1, alle ore 21:20, il secondo capitolo della saga fantasy più amata della storia cinematografica, ovvero Harry Potter e la camera dei segreti. Il film è stato prodotto nel 2002 ed è diretto, così come il precedente capitolo, dal celebre film maker Chris Columbus, noto anche per avere girato diversi lungometraggi cult, come Mamma, ho perso l’aereo e Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre.

Il cast principale del film Harry Potter e la camera dei segreti è composto nuovamente dal trio dei giovanissimi Radcliffe-Grint-Watson, che riprenderanno i panni dei tre magici protagonisti in tutti i capitoli della saga. Al loro fianco una squadra di colleghi straordinari, come Robbie Coltrane, Alan Rickman, Maggie Smith e Tom Felton.

La trama del film Harry Potter e la camera dei segreti: l’elfo Dobby e gli strani indizi da Hogwarts

Harry Potter e la camera dei segreti riprende le fila della storia del giovane Harry da dove lo avevamo lasciato nel capitolo precedente: dopo il suo primo anno come alunno della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, il ragazzino sta trascorrendo le vacanze estive a casa dei suoi insopportabili zii.

La situazione è ancora più deprimente poiché per tutte quelle settimane Harry non ha ricevuto neanche una lettera dai suoi amici, e si sente particolarmente solo e dimenticato, fino a quando una sera non compare un essere particolare, l’elfo domestico Dobby. Quest’ultimo tenta in ogni modo di convincere il protagonista a non fare ritorno alla scuola di magia, poiché ad attenderlo vi è un grande pericolo. Harry scopre che è stato proprio Dobby a nascondere le missive destinate a lui, con la speranza di convincerlo a restare con gli zii.

In un ultimo disperato tentativo, Dobby combina un bel pasticcio così da far finire il ragazzino in punizione, rinchiuso da suo zio. In suo soccorso arriva però il fedele amico Ron a bordo in un auto magica insieme ai suoi due fratelli gemelli. Dopo una serie di peripezie, i due amici riescono a raggiungere Hogwarts ma strani eventi iniziano a susseguirsi, come voci misteriose che solo Harry riesce a sentire.

La situazione raggiunge il suo culmine quando la gatta del custode viene trovata pietrificata e, accanto a lei, viene rinvenuta una frase scritta con il sangue “la Camera dei Segreti è stata riaperta”.

Nuove pericolose e terribili avventure attendono i tre amici, pronti a tutto per svelare l’oscuro segreto che si nasconde dietro questi avvenimenti.