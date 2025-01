Harry Potter e la pietra filosofale, film su Italia 1 di Chris Columbus

Giovedì 16 gennaio 2025, verrà trasmesso in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il primo capitolo di una delle saghe fantasy più famose di tutti i tempi, intitolato Harry Potter e la pietra filosofale. Il film è tratto dal libro di J. K. Rowling e sceneggiato da Steve Kloves, che lavorerà a tutta la saga (escluso il quinto capitolo), ed è diretto dal noto film maker Chris Columbus, che l’anno successivo girerà anche Harry Potter e la camera dei segreti (2002). La colonna sonora del film Harry Potter e la pietra filosofale è stata invece composta da John Williams, che tornerà a lavorare alla saga in Harry Potter e la camera dei segreti e Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

I 3 giovani protagonisti sono interpretati da: Daniel Radcliffe/ “Harry Potter”, Rupert Grant/ “Ron Weasley” ed Emma Watson “Hermione Granger”. Al loro fianco alcuni attori che ritorneranno in modo fisso nell’intera saga, tra cui: un giovanissimo Tom Felton nel ruolo del terribile Draco Malfoy; l’attore Robbie Coltrane, nei panni del simpatico e buon gigante “Hagrid”; il compianto Alan Rickman, in quelli del tenebroso e severissimo professor “Severus Piton”; infine la grande Maggie Smith, venuta a mancare lo scorso anno, in quelli dell’arguta professoressa “McGranitt”.

La trama del film Harry Potter e la pietra filosofale: un nuovo inizio nella magica scuola di Hogwarts

Harry Potter e la pietra filosofale racconta l’inizio di una delle saghe fantasy più amate in tutto il mondo e vede come protagonista il piccolo Harry Potter, rimasto orfano di entrambi i genitori a causa del crudele Voldemort. Da quel giorno il bambino è stato affidato agli zii materni, Vernon e Petunia Dursley (Richard Griffiths e Fiona Shaw), costretto a convivere con suo cugino Dudley (Harry Melling), un ragazzino prepotente così come i suoi genitori.

L’intera famiglia Dursley, infatti, non nasconde la profonda insofferenza per la presenza di quell’ospite, costringendo il bambino a una vita misera e a dormire in un angusto sottoscala.

Tutto cambia quando il giorno del suo 11° compleanno il protagonista riceve una lettera inaspettata: è stato ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

È così che Harry scopre non solo la verità riguardo al suo passato, ma anche di essere uno dei maghi più famosi al mondo, poiché è stato proprio lui a riuscire a sconfiggere il crudele Voldemort.

Inizia per il protagonista del film Harry Potter e la pietra filosofale una pagina completamente nuova della sua vita: affiancato dal simpatico gigante Hagrid (Robbie Coltrane), il ragazzino arriva nella magica città di Diagon Alley, dove acquista tutto ciò che gli servirà per iniziare la scuola (compresa la sua bacchetta magica e la splendida civetta Edvige) e sale a bordo del treno che lo condurrà direttamente ad Hogwarts.

Durante il viaggio il ragazzo fa amicizia con quelli che diventeranno i suoi più fedeli compagni: il simpatico e pasticcione Ron Weasley (Rupert Grint) e l’intelligente Hermione Granger (Emma Watson). Non tutti però, si dimostreranno amichevoli nei suoi confronti, in primis Draco Malfoy (Tom Felton), rampollo della facoltosa famiglia Malfoy, che un tempo era molto vicina a Voldemort. Con il tempo Harry scoprirà un mondo completamente nuovo e magico, ma molti pericoli lo attendono dietro l’angolo.