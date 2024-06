Heidi Beckenbauer, chi è la moglie di Franz Beckenbauer/ In campo prima di Germania-Scozia agli Europei 2024

Chi è Heidi Beckenbauer, terza moglie di Franz Beckenbauer

Heidi Beckenbauer è la terza moglie di Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco, morto a gennaio 2024 e che, oltre ad aver avuto una carriera straordinaria, ha avuto un’intensa vita privata con tre matrimoni e ben cinque figli di cui uno è morto qualche anno fa a soli 45 anni. Dopo due divorzi, Beckenbauer ha sposato Heidi, la sua terza moglie, al suo fianco durante gli anni della malattia fino alla morte. I due si sono sposati nel 2006 e dopo il matrimonio hanno scelto di vivere nella città di Salisburgo, che è diventata negli anni la patria d’azione del Kaiser.

L’amore tra Heidi e il leggendario campione tedesco è stato coronato non solo dal matrimonio, ma anche dalla nascita di due figli ed è stata la stessa Heidi, insieme ai figli, ad annunciare, lo scorso gennaio, la morte del marito attraverso una nota ufficiale con cui ha espresso tutto il proprio dolore.

Heidi Beckenbauer in campo agli Europei 2024 per l’omaggio al marito

Franz Beckenbauer è stato una colonna della Nazionale Tedesca e in occasione degli Europei 2024, la Germania, Paese ospitante dei Campionati, ha deciso di omaggiare colui che è considerato uno dei più grandi difensori al mondo durante la cerimonia di apertura degli Europei con un video emozionante e che racchiuderà i momenti più importanti della carriera del calciatore. A rappresentare Franz Beckenbauer ci sarà la moglie Heidi che, scenderà in campo prima Germania-Scozia.

Heidi arriverà sul prato dell’Allianz Arena insieme a due ex calciatori che hanno vinto gli Europei con la Germania in due anni diversi ovvero Bernard Dietz, capitano della squadra che vinse Euro ’80 in Italia, e Jurgen Klinsmann, vincitore di Euro ’96. La moglie di Beckenbauer, insieme ai due calciatori, porterà la Coppa Henri Delaunay che, il 14 luglio, giorno della finalissima, sarà consegnata alla Nazionale vincitrice.











