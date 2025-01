Helena Prestes rischia la squalifica al Grande Fratello

Helena Prestes rischia di lasciare il Grande fratello per un provvedimento disciplinare. Protagonista di una durissima lite con Jessica Morlacchi durante la quale ha lanciato un bollitore, Helena è stata temporaneamente allontanata dal resto del gruppo permettendole di trascorrere una notte nella camera che, una volta, era di Enzo Paolo Turchi. Helena è poi rientrata in casa scatenando diverse reazione sul web con tanti utenti che chiedevano un provvedimento disciplinare sia nei confronti di Helena che della stessa Jessica per l’atteggiamento provocatore.

Anche nella casa il clima non è dei migliori al punto che più concorrenti hanno chiesto provvedimenti nei confronti di Helena. Provvedimento che dovrebbe arrivare nel corso della puntata di mercoledì 8 gennaio 2025 come annunciato lo stesso Grande Fratello attraverso un comunicato ufficiale.

Perché il televoto del Grande Fratello è stato annullato

“Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati”. Con queste parole, il Grande Fratello ha annunciato l’annullamento del televoto, ma quale provvedimento sarà adottato?

Secondo Alessandro Rosica, Helena Prestes potrebbe essere squalificata mentre Jessica Morlacchi potrebbe essere la protagonista di un televoto flash lasciando al pubblico il potere di decidere il suo destino nella casa. Secondo un retroscena di TvBlog, i provvedimenti disciplinari dovrebbero riguardare Helena, Jessica e Ilaria Galassi che, tuttavia, ha già espresso la volontà di lasciare il reality come si è lasciata sfuggire Zeudi Di Palma. Oggi, lunedì 6 gennaio 2025, poi, Ilaria ha ammesso di essere felice pensando che ci fosse la puntata e di poter tornare a casa. Cosa accadrà, dunque,. mercoledì 8 gennaio? Non è da escludere neanche un televoto flash tra Jessica e Helena.

