House of the Dragon 2, anticipazioni e cast seconda stagione/ Chi salirà al trono tra Rhaenyra e Aegon II?

Anticipazioni House of the Dragon 2: la lotta tra Rhaenyra e Aegon II

È uscita oggi, lunedì 17 giugno 2024 in contemporanea con gli Stati Uniti, la seconda stagione di House of the Dragon, lo spinoff de Il Trono di Spade che viene trasmesso su Sky e in streaming su NOW ogni lunedì e che racconta la storia della casata dei Targaryen. Ambientato molti prima de Il Trono di Spade, il prequel si focalizza sugli eventi precedenti e contemporanei alla guerra civile dei Targaryen ed è andato in onda con la sua prima stagione nel 2022.

Secondo le anticipazioni di House of the Dragon 2 riportate da SkyTg24, lo spinoff decreta chi salirà al trono tra Rhaenyra e Aegon II in seguito alla morte del padre Viserys, in una coinvolgente e tormentata lotta tra eredi. Se da un lato l’erede designata al Trono di Spade è Rhaenira, dall’altro le ultime dichiarazioni pronunciate da Viserys in punto di morte alla moglie Alicent scatenano un vero e proprio equivoco: Aegon II rivendica di essere lui l’erede prescelto, ma il nome di Aegon citato da Viserys in punto di morte non è riferito al figlio ma ad Aegon il Conquistatore, il capostipite della dinastia Targaryen. Alicent è però convinta che il marito abbia fatto riferimento al figlio e, nel pieno di un vero e proprio fraintendimento, sottolinea la volontà del cambio di successione, con una conseguente guerra civile tra fratelli.

Cast House of the Dragon 2: chi sono gli alleati di Rhaenyra e Aegon II

Ma, oltre alle anticipazioni, qual è il cast di House of the Dragon 2? Oltre a Rhaenyra e Aegon II, figli di Viserys e Alicent, troviamo il fratello di Viserys e marito di Rhaenyra, Daemon, oltre al consigliere di Aegon II, Otto, che si batte affinché sia lui ad ottenere il trono: Aegon II può inoltre contare su Aemond, suo fratello minore, anche lui alleato nella sua guerra civile contro la sorella.

Nel cast troviamo anche Rhaenys, sorella di Viserys, oltre al marito Corlys, mentre a ricoprire il ruolo di spia è l’ex amante di Daemon, Mysaria, che avrà un ruolo determinante; spazio infine a Criston, ex amante di Rhaenyra e alleato di Alicent.

