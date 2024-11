I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli sono pronti a scendere nuovamente sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle 2024, il programma del sabato presentato da Milly Carlucci in prime time su Rai1. La coppia è tra le protagoniste del ripescaggio previsto nella puntata di sabato 30 novembre 2024. Alle coppie precedentemente eliminate durante la gara sarà offerta una grandissima occasione: rientrare in gara e giocarsi così la finale del dance show prevista per sabato 21 dicembre 2024. Durante lo spareggio solo una delle coppie potrà rientrare in gara, chissà che I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli non possano convincere pubblico e giuria strappando così uno dei posti disponibili per la finalissima.

Ricordiamo che I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli sono stati i primi concorrenti eliminati di Ballando con le Stelle 2024. La loro avventura, infatti, è terminata dopo poche settimana quando nello spareggio finale con la coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia hanno dovuto abbandonare il gioco. A decretare la loro eliminazione il pubblico da casa che li ha votati solo per il 43% dei voti contro il 57% dei voti favorevoli a Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli vinceranno il ripescaggio di Ballando con le Stelle 2024?

Le possibilità di un rientro in gara de I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli dipenderà dalla loro performance di ballo sulla pista di Ballando con le Stelle 2024, ma anche dal voto della giuria composta da Carolyn Smith assieme a Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Non solo, sovrano è il voto del pubblico da casa chiamato durante la fase del ripescaggio ad esprimere la propria preferenze tra le coppie. Chissà che I Cugini di Campagna non possano far leva sull’affetto del pubblico che ha dimostrato di sostenerli sin dall’inizio della loro avventura nel dance show di Raiuno. Nonostante le difficoltà dovute sicuramente all’età, il gruppo di Anima Mia non è sceso a compromessi quando la giuria ha chiesto di ballare senza gli zatteroni.

A innescare la polemica è stato Guillero Mariotto: “quando potrà durare questa storia delle scarpe” chiedendo alla band di togliere gli zatteroni. I Cugini di Campagna hanno rifiutato e continuato a ballare sempre con le loro scarpe, un segno distintivo dei loro look precisando: “se è durata 53 anni , mi scuso ma ne durerà altrettanti”.