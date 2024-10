I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 sono scesi in pista da ballo con una travolgente samba che ha diviso la giuria e il pubblico. La prova non è stata delle migliori e il primo a sottolinearlo è Ivan Zazzaroni: “l’unico che sa ballare è Tiziano, tu devi ballare da solo. Che siate fuori di testa l’avevamo capito”. Nonostante la prova non esaltante, Fabio Canino ha apprezzato l’effetto “un pò Frankestain e clinica riabilitativa” con il giudice che precisato come ” ballo è un pò lontano da lì, ma molto simpatici”. Carolyn Smith parla di tecnica di ballo e sottolinea come non sia stato facile per la maestra di ballo e per gli stessi Cugini di Campagna esibirsi con gli zatteroni.

Selvaggia Lucarelli è stranita e commenta “è tutto estraniante”, mentre Guillermo Mariotto si impunta a tira in causa i famosi zatteroni indossati dalla band. “Quando potrà durare questa storia delle scarpe” – domanda Mariotto accedendo così la polemica in pista. Ivano de I Cugini di Campagna non si tira indietro, anzi con grande sicurezza replica “se è durata 53 anni , mi scuso ma ne durerà altrettanti”.

I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli a Ballando con le Stelle 2024 dividono pubblico e giuria

Nonostante il rifiuto a togliere gli zatteroni, I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli a Ballando con le Stelle 2024 sono stati portatori di un momento di grande leggerezza e colore. Una vera e propria esplosione di paillettes che non ha convinto i giudici che li hanno relegati con 21 punti all’11imo posto della classifica finale. Fortunatamente dalla loro parte c’è il pubblico dei social che hanno sottolineato la forza della band scrivendo: “Tre minuti di #Samba con #ICuginiDiCampagna e ringiovanisci di 20 anni. #BallandoConLeStelle” e chi senza mezzi termini commenta “Stupendi, bravissimi”.

Non mancano le critiche di chi è ancora stranito dalla loro presenza in gara come concorrenti e chi ironizza “ballano? Forse cantano!”. Anche un utente sottolinea la difficoltà a cantare con quelle scarpe: “Siete bravi, passate a scarpe da ginnastica almeno, se non da ballo….forza” e chi invece scrive “Ma non siamo a Ballando con le stelle? O cantando con le stelle?”.