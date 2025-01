Helena Prestes si è fatta molti nemici all’interno della casa del Grande Fratello e in più occasioni si è ritrovata al centro di battibecchi e accesi litigi, Iago Garcia pensa però che alcuni gieffini stiano esagerando ed è per questo che ha preso le difese della modella brasiliana. Mentre lei stava riposando gli altri concorrenti intorno al tavolo hanno parlato di lei, solo Amanda, Iago, Stefania e Javier erano dalla sua parte. L’atteggiamento dei suoi compagni di avventura ha infastidito non poco l’attore spagnolo, ad un certo punto infatti è sbottato e li ha accusati di aver fatto branco.

Helena Prestes: ritorno di fiamma per Zeudi Di Palma? “Mi ha trattata benissimo”/ Faranno pace al GF?

Visibilmente infastidito il gieffino ha detto: “Questo è un branco, mi ricorda il bulling della scuola. L’unica cosa che qui importa è distruggere Helena“. A detta sua parlano tutto il giorno di lei e crede che sia diventato troppo, c’è anche chi lo invita ad ammettere che la gieffina sbaglia ma lui ha fatto sapere che non deve ammettere nulla. Ha anche detto che li hanno riuniti intorno al tavolo per portarli dalla loro parte e isolare Helena Prestes, questo per lui non è un bel gioco.

Zeudi gelosa di Javier e Helena al GF: "Troppo vicini fisicamente, ci vuole distacco!"/ Lui: "Lo faccio per…"

Al Grande Fratello il ‘branco’ vuole isolare Helena Prestes? Cosa ha detto Iago Garcia

Durante il suo sfogo il gieffino spagnolo ha fatto sapere che da quando è tornato nella casa più spiata d’Italia stanno cercando di convincerlo del fatto che Helena Prestes si comporta male, la maggioranza vuole convincere gli altri che deve essere espulsa. Li ha anche accusati del fatto che prendono in giro tutti quelli che non la pensano come loro e non stanno dalla loro parte e ha chiaramente lasciato intendere che i veri cattivi sono loro dal momento che si comportano in questo modo.

Shaila Gatta ‘accusa’ Helena Prestes: “Prima Zeudi, ora vuole fare l’amore con Javier!”/ “Non si capisce…”

Iago Garcia ha ribadito che il gruppo che ha preso di mira Helena Prestes al Grande Fratello si comporta come a scuola, lui però è sempre stato abituato a stare dalla parte della minoranza. Ha poi detto che la forza del gruppo che si scaglia contro la vittima è un comportamento di una perfidia allucinante che il format non può permettersi. Durante la diretta di stasera Alfonso Signorini parlerà del discorso fatto dal gieffino spagnolo? Scoppieranno altre discussioni nella casa? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.