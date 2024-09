Il colibrì, diretto da Francesca Archibugi

Mercoledì 11 settembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:30, il film drammatico del 2022 dal titolo Il colibrì.

La pellicola è una produzione italiana ed è diretta dalla regista Francesca Archibugi, nota per avere curato le riprese di Con gli occhi chiusi (1994), Questione di cuore (2009) e Il nome del figlio (2015).

Le musiche hanno invece la firma del musicista e compositore Battista Lena, che ha collaborato in numerose occasioni con Archibugi a partire dal 1982 fino ad oggi.

Samanta Togni e Mario Russo si sono lasciati? No! Fine della crisi/ La distanza e la scelta di tornare...

Il protagonista è interpretato da uno degli attori più amati del momento, Pierfrancesco Favino, diventato celebre grazie a pellicole come L’ultimo bacio (2001), Romanzo criminale (2005) e Hammamet (2020).

Al suo fianco la splendida e talentuosa Kasia Smutniak, recentemente tornata sugli schermi con il suo primo lavoro come regista dal titolo Mur (2023).

Nel cast tanti grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tra cui: Laura Morante, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Valeria Cavalli e Nanni Moretti.

FBI Most Wanted 5: anticipazioni 11 settembre 2024/ Un serial killer semina la paura

La trama del film Il colibrì: un viaggio psicanalitico con un personaggio straordinario

Il colibrì narra la storia della vita di Marco Carrera (Pierfrancesco Favino) attraverso i racconti del protagonista a partire da quando era giovanissimo all’inizio degli anni ’70.

È proprio durante una soleggiata giornata al mare che il giovane Marco incontra una ragazzina, Luisa Lattes, bellissima e dal carattere travolgente.

Marco si innamora a prima vista e, nonostante tra i due non accada nulla, il protagonista continuerà ad amarla per sempre.

Nonostante ciò, diventato adulto si sposa con Marina, con cui inizierà una nuova vita nella grande Roma e con cui avrà una figlia di nome Adele.

Samanta Togni: chi è e il figlio Edoardo/ "Con la sua nascita, ho superato un brutto momento"

A distanza di anni, però, Marco sarà costretto a ritornare a Firenze, affrontando una serie di prove davvero difficili, che riuscirà a superare solo grazie al supporto del suo psicanalista, Daniele Carradori.

Sarà proprio quest’ultimo ad accompagnare Marco nei cambiamenti che la vita gli metterà di fronte, e solo grazie a lui il protagonista riuscirà finalmente ad aprirsi e a raccontare quella che è stata la sua esistenza, ricca di grandi amori ma anche terribili perdite, in una costante ricerca della felicità.