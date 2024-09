Il Foggia cambia guida tecnica e l’annuncio arriva in maniera quasi grottesca, in diretta, con il presidente Nicola Canonico che ne parla davanti ai microfoni, senza fare troppi giri di parole. Ad Antenna Sud, il presidente ha spiegato: “Ho voluto sapere se dovevo esonerare il mister o se si sarebbero dimessi da soli visto che siamo la difesa peggiore del campionato. Ora vado in conferenza stampa e lo vado a dire. Cosa altro devo aggiungere? Vado in conferenza stampa per esonerare Brambilla, penso di essere stato molto chiaro”.

Diretta/ Foggia Giugliano (risultato 1-2): vittoria ospite! (Serie C, 25 settembre 2024)

Il numero uno del club ha proseguito: “Abbiamo fatto diverse figuracce, c’è disorganizzazione di gioco. Mancava l’equilibrio e continua a mancare. Ho già detto tanto e mi sarei aspettato le dimissioni ma ce ne sono pochi che si dimettono”. Pochi minuti dopo, in conferenza stampa, il presidente ha ribadito quanto già affermato ai microfoni di Antenna Sud, sottolineando ancora una volta che il Foggia ha la peggior difesa del campionato nonostante l’organico importante allestito in estate. “Essere umiliati in questo modo non è accettabile” secondo Canonico. “Mi sarei aspettato le dimissioni” ha spiegato il presidente, aggiungendo che erano dovute “viste le figuracce fatte in queste sei giornate”.

Video Benevento Foggia (4-0)/ Gol e highlights: show delle 'Streghe', primo posto!

Foggia, chi sarà il nuovo allenatore dopo Brambilla

Il presidente del Foggia, Nicola Canonico, ha poi puntato ancora il dito contro il tecnico, definendolo attaccato al proprio contratto. Un attacco in diretta quello del numero uno del club all’allenatore, che ha dovuto fare le valigie per salutare la Puglia dopo un’esperienza tutt’altro che positiva. In sei partite giocate, infatti, i rossoneri hanno racimolato solamente cinque punti, con una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Il terzo ko delle ultime quattro gare, quello contro il Giugliano, è stato decisivo e ha portato Canonico alla decisione di esonerare Brambilla: il nuovo allenatore sarà Eziolino Capuano, che nel frattempo si è dimesso come tecnico del Taranto.