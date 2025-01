Il richiamo del lupo, film su Rete 4 con Jack Palance

Giovedì 30 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, per il pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la messa in onda del film d’avventura intitolato Il richiamo del lupo.

Questo progetto cinematografico è stato prodotto nel 1975 ed è diretto dal cineasta di origini italiane Gianfranco Baldanello, noto per avere curato le riprese di western cruenti come I lunghi giorni dell’odio. La colonna sonora è stata, invece, realizzata da Stelvio Cipriani, compositore che ha lavorato a livello internazionale con grandi nomi, come il regista Quentin Tarantino.

I due giovani protagonisti del film Il richiamo del lupo sono interpretati da Fernando Romero ed Elisabetta Virgili, quest’ultima apparsa in televisione al fianco di Pippo Baudo nella conduzione della trasmissione Rai “Chi?”. Il loro acerrimo nemico è interpretato dall’attore ucraino Jack Palance, che nel corso della sua carriera interpreterà in diverse occasioni il ruolo del cattivo in numerose pellicole di genere western, per poi ottenere l’Oscar per la sua performance in Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche.

Nel cast del film Il richiamo del lupo anche: Joan Collins, Manuel de Blas, Remo De Angelis, Ricardo Palacios, Attilio Dottesio, José Canalejas e Enzo De Toma.

La trama del film Il richiamo del lupo: due orfani in cerca di fortuna aiutati da un amico a quattro zampe

Il richiamo del lupo racconta le vicende che vedono coinvolti i due fratelli Jim (Fernando Romero) e Mary (Elisabetta Virgili) che, dopo aver perso precocemente il padre, si trovano a dover viaggiare da soli nel tentativo di raggiungere la località di Dawson City. I due giovani protagonisti trovano rifugio a più di cento miglia dalla loro destinazione ma, per fortuna, giunge in loro aiuto un esemplare metà lupo e metà cane di nome Buck, che Jim aveva salvato da una trappola fatale nascosta dai braccatori.

Nonostante ogni tanto il loro amico a quattro zampe si allontani per ricongiungersi con gli altri membri del branco, nei momenti di difficoltà è sempre presente, pronto ad aiutarli a superare i numerosi pericoli sul loro cammino. Finalmente Jim e Mary riescono ad arrivare in un luogo abitato, Klondyke, ma le loro avventure sono tutt’altro che giunte a termine, infatti si trovano a dover affrontare il crudele e malvagio Bates William, un tiranno della zona.

Anche questa volta, però, non saranno soli, infatti oltre a Buck i due fratelli potranno contare sui loro nuovi amici Charlie, Sonia e John, riuscendo a fermare i piani malvagi di Bates e permettendo ai cittadini di liberarsi dalla sua tirannia, iniziando una nuova pagina della loro vita.