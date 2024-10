Si respira storia, entrando qui. Si rimane rapiti da quello che ha da raccontare un ristorante che esiste dal ‘500, e che è mandato avanti dalla stessa famiglia su per giù da 150 anni. Al Grop, nel 2024, è una volta di più un indirizzo da segnare a caratteri d’oro. Siamo a Tavagnacco, un paesino collinare a meno di dieci chilometri da Udine: Friuli pieno, Friuli verace come l’accento dei suoi abitanti.

Dieta con pochi carboidrati può contrastare il diabete/ Studio: “Low carb in sostituzione dei farmaci”

Dopo aver lasciato la macchina nel posteggio a due piani, spostate la pesante porta di ingresso ed entrate. Se siete stufi di asettici minimalismi, l’ambiente è ciò che fa per voi: sale a più livelli, sedie impagliate, opere d’arte, oggetti di rame, piatti commemorativi alle pareti, bellissimi centrotavola a tema stagionale. Le sorelle Del Fabbro, Simona e Silvia, lo vogliono così: rinfrescato ma fedele alle sue radici, come lo volle il loro avo Francesco. E guai ad abolire il grande fogolàr, il tipico focolare friulano a legna dove trovano celebrazione le carni più ghiotte.

"Obesità e diabete sono la nuova vera epidemia"/ Il dottor Bizzarri: "Boom di tumori gastrointestinali"

Al Grop, anzitutto, si beve magnificamente: al calice c’è tanta scelta di vini locali ma anche francesi, e la cantina delle bottiglie è una romantica avventura da scoprire.

Da mangiare, ecco la tradizione del Friuli, innervata e vivificata da qualche guizzo d’ingegno, ma giammai tradita.

Si inizia con la selezione di salumi artigianali con giardiniera fatta in casa (24 euro); con lo storico tortino di pasta sfoglia con funghi porcini su crema di formaggi di malga delle montagne vicine e speck croccante (16 euro); col nostalgico “toc in braide” della Carnia, ossia una povera ma golosissima polenta molto liquida con il formaggio, qui impreziosita dall’aggiunta di bocconcini di capriolo (16 euro).

IL RISTONAUTA/ La pizza "scientifica" del Rito all'insegna della condivisione

Per primo piatto, negli scrigni di zucca con ricotta affumicata al burro e salvia (16 euro) c’è l’essenza di una cucina in cui la componente dei profumi, davvero inebriante, recita un ruolo chiave. Semplici e soddisfacenti le tagliatelle con l’anatra (16 euro) e la mitica pasta e fagioli (10 euro). Gli amanti del risotto, a patto che siano almeno in due, lo avranno con porcini, finferli e trombette, mantecato al burro di malga e Parmigiano 36 mesi (20 euro).

Molta scelta fra i secondi. Su prenotazione, ci sono le carni cotte sullo spiedo a legna, come il carrè di vitello (30 euro), la faraona (25 euro), il pollo novello (18 euro) e varie altre. Tutto qui (si fa per dire)? Figuriamoci: provate lo stinco di maiale al forno con zucca violina e crema di patate dolci (22 euro); il pollo ruspante in umido con polenta (22 euro, onore al merito per la proposta di una portata così buona, ma così poco considerata); il meraviglioso abbinamento tra porcini e finferli (ma il giorno della nostra visita ci hanno messo anche le trombette nere come delizioso terzo incomodo) e fonduta di formaggi di montagna (25 euro). In questo periodo comunque sono proposti anche i cappelli di funghi porcini alla griglia (14 euro), cui non si sa resistere.

Dolci al carrello: la torta sabbiosa, lo strudel, la trilogia del cioccolato. Servizio semplicemente delizioso. Posto che vi entrerà nell’anima.

Il Pagellone del Ristonauta

(voti dall’1 al 10)

Al Grop

Via Matteotti, 1

Tavagnacco (UD)

Chiuso martedì e mercoledì

Antipasti: 8

Primi: 8

Secondi: 8

Dessert: 8

Vini: 9

Location: 9

Servizio: 8,5

Toilette: 8

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI