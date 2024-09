Ci sono certi ristoranti che, se li giudicasse solo per una pietanza, meriterebbero le tre stelle della Guida Michelin. È una considerazione che ci è venuta in mente tornando per l’ennesima volta a La Corna, a Teglio, provincia di Sondrio.

L’avrete già capito: Teglio è la patria d’origine dei pizzoccheri alla valtellinese, uno dei piatti che piacciono di più ai Ristonauti. Ci piacciono anzitutto perché sono buoni (se fatti bene), poi perché sono unici: in Italia non c’è niente che somigli a queste tagliatelline di pasta di grano saraceno, conditi con patate, verza (o coste), formaggio Casera giovane, aglio e soprattutto tanto burro, portato al color nocciola ma non bruciato. Ebbene: il nostro Pagellone, alla voce “Primi”, dovrebbe dare a La Corna un sonoro voto 10, se ci si limitasse ai pizzoccheri. Ossia, un voto degno di un grande ristorante. Però il Ristonauta è attento a tutti i dettagli, e anche oggi, come sempre, i punteggi saranno una media plausibile di tutto quello che vi aspetta qualora vogliate andarci.

Quest’anno, sono 65 anni di storia: la famiglia Pola aprì qui nel 1959, nella frazione San Giacomo di Teglio, situata nel fondovalle a una ventina di minuti da Sondrio. Attenzione, “La” Corna, e non “Le” Corna: non si parla delle corna del cervo e del capriolo che vengono cucinati, ma di una “corna”, ossia uno spuntone di roccia, una sorta di balcone naturale su cui è situato il ristorante, nel bel mezzo dei vigneti del Valgella, che in questo momento sono carichi di bellissimi grappoli d’uva Nebbiolo. E difatti, da quassù vedrete un panorama mica da ridere sul fiume Adda e sul versante orobico che avrete di fronte.

La sala è un reperto d’epoca: pavimento di legno che scricchiola piacevolmente, tovagliato bianco, piante in vaso, alle pareti quadri tra il naif e il cubismo casalingo, perfino il barometro. È la sala da pranzo di una casa, solo più grande. E infatti, a sinistra, c’è una saletta da soggiorno con la televisione che in realtà non è fatta per i clienti, tanto che hanno dovuto mettere un cartello: si integra così bene con l’ambiente che molti per sbaglio ci entravano.

A tirare la carretta è Piergiorgio Pola, 84 anni e sempre in cucina, anche dopo che il fratello maggiore Vittorio, dieci anni fa, è venuto a mancare. In sala, il professionismo felpato e simpatico di Roberto Grosina, che nei momenti di affollamento si avvale di qualche aiuto aggiunto.

L’antipasto prevede fin da subito le bresaole (13 euro), di manzo, di cavallo e di cervo: e con ricci di burro, non con olio e limone come si usa nei bar di Milano. Il misto di salumi (15 euro), tra le altre cose, contempla un ottimo lardo, da gustare col tipico pane di segale. E soprattutto gli sciatt (10 euro), qui piuttosto grandi, croccanti ma filanti dentro, perfetti: li mettono nell’elenco dei primi piatti, ma prendeteli come antipasto, vi conviene.

Poi il sipario si apre, ed entrano i divi: i pizzoccheri (12 euro). Curiosamente, qui li fanno senza le patate e con solo la verza. Ciò non gl’impedisce di essere tra i migliori della Valtellina, ossia del mondo. Ve li portano nelle pirofile, e Roberto ve ne servirà la dose desiderata. Nel dubbio, abbondate. Sono sempre stati famosi anche i tagliolini con la pernice, che però, da quando c’è l’influenza aviaria, sono momentaneamente usciti dal menù. Se no, tagliolini col salmì (11 euro); fagottini Bitto e bresaola (10 euro); gnocchi di grano saraceno (12 euro).

Secondi piatti semplici: cinghiale in umido (10 euro); costatina di cervo (15 euro); salmì (10 euro); polenta con funghi o salmì (12 euro); polenta taragna (11 euro, da prenotare prima).

Finite con un assaggio di formaggi locali (5 euro), con un Casera ultrastagionato da urlo. Oppure, con le torte al carrello (5 euro) o il sorbetto all’uva (3,50 euro).

La cantina contempla bottiglie dell’enologia locale, ed è buono pure il vino delle vigne di famiglia, quelle circondano il ristorante. Toilette da rinfrescare.

P.S.: il voto alto complessivo dei primi piatti è influenzato dai pizzoccheri stratosferici.

Il Pagellone del Ristonauta

(voti dall’1 al 10)

La Corna

Via Chiesa, 9

Loc. S. Giacomo

Teglio (SO)

Chiuso il lunedì

Antipasti: 7

Primi: 8,5

Secondi: 7

Dessert: 7

Vini: 7

Location: 7,5

Servizio: 8

Toilette: 6

— — — —

