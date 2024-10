Chi è Ilaria: la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le nuove dama del trono over di Uomini e Donne c’è Ilaria che si è presentata nel parterre femminile durante le prime puntate dell’attuale stagione in onda. Signora elegante e molto distinta, si è fatta notare subito per l’evidente bellezza fisica. Ilaria, in particolare, si è fatta inizialmente conoscere per la frequentazione con Juri, un altro cavaliere del parterre. Ilaria è stata proprio la protagonista di un confronto al centro dello studio con Juri e, durante il loro momento, è intervenuta Barbara De Santi spiegando di aver ricevuto il numero di telefono da Juri, ma di non essere mai stata contattata.

Il cavaliere ha così ammesso di essere stato più interessato a Ilaria di cui, tuttavia, non si sa quasi nulla. La dama, infatti, non si è presentata e non ha svelato che lavoro faccia, se abbia figli o se sia mai stata sposata.

Ilaria tra Sabrina e Gabriele a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’11 ottobre 2024, Ilaria è al centro dello studio accanto a Sabrina, un’altra dama del parterre. Di fronte alle due dame si accomoda Gabriele, uno dei nuovi cavalieri del trono over che ha deciso di non concedere l’esclusiva a Sabrina volendo conoscere altre dame. Nonostante, infatti, Sabrina abbia più volte dichiarato l’intenzione di non conoscere altri uomini e di essere unicamente interessata a lui, Gabriele sta portando avanti altre frequentazioni.

Tra quest’ultime c’è proprio quella con Ilaria la cui presenza, al centro dello studio, scatena la gelosia di Sabrina che le chiede quando sia cominciata la loro conoscenza. “E’ stata una serata piacevole e anche divertente sotto alcuni aspetti”, afferma Gabriele al centro dello studio che sembra intenzionato a conoscere meglio Ilaria senza chiudere il rapporto con Sabrina.