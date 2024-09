Ilaria Galassi colpita da un aneurisma al cervello: il racconto al Grande Fratello 2024

Ilaria Galassi parla della sua malattia in diretta al Grande Fratello 2024. Nel corso della seconda diretta di questa nuova edizione, l’ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato i momenti drammatici causati dall’aneurisma celebrale che l’ha colpita più di 20 anni fa. “Da quando ho avuto l’aneurisma tante cose non le ricordo, mi hanno svegliata i miei genitori”, ha esordito Ilaria, ricordando poi il giorno in cui è finita in ospedale.

“Avevo un mal di testa, sono svenuta, poi mi sono svegliata e vedevo delle cose… sono stata operata per 10 ore il 24 dicembre del 2000“, ha raccontato Ilaria Galassi, spiegando come, da quel momento, ha avuto inizio un lungo periodo di convalescenza e di ripresa: “Non mi ricordavo più niente, non ricordavo il nome dei miei genitori. Ero arrabbiata…”

Ilaria Galassi: “Ho assaporato la morte, ora vivo con leggerezza”

Per Ilaria, quel momento, più che negativo, è stato l’inizio della sua seconda possibilità: “Ho assaporato la morte, quindi ora la vita la vivo con una leggerezza importante. – ha dichiarato in diretta al Grande Fratello 2024 – Io di fare la vittima non ne posso, basta, io sono viva, è diverso, ho avuto una seconda possibilità di vivere. Sono stata molto fortunata, ho avuto una grande forza grazie alla mia famiglia, ai miei genitori che mi hanno aiutata in tutto, a partire dalla memoria.” Commosse anche le sue due amiche di Non è la Rai, in particolare Pamela Petrarolo che, in un confessionale, ha ricordato quei terribili momenti tra le lacrime: “Ilaria non ci riconosceva, faceva fatica a parlare… ricordo che aveva lo sguardo perso nel vuoto, i capelli rasati… è stato difficile”.