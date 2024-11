Tutto su Ilaria Volta, la dama del trono over di Uomini e donne

Ilaria Volta è una delle dame arrivate nel parterre del trono over nell’attuale stagione di Uomini e donne. Imprenditrice digitale, è nata a Bologna ma vive a Civitanova Marche. Nello studio di Uomini e Donne, ha cominciato una frequentazione con Gabriele che, a sua volta, stava uscendo con Sabrina. Con Gabriele è nato subito un feeling, ma i due hanno poi deciso di chiudere per i diversi obiettivi di vita. Ilaria, infatti, non esclude di poter avere un figlio mentre Gabriele, già papà, non ha alcuna intenzione di avere altri figli. Chiuso la conoscenza con Gabriele, Ilaria ha deciso di uscire con Vincenzo che, prima di lei, è uscito con Barbara.

Chiusa la frequentazione con Barbara, Vincenzo ha scelto di dedicarsi solo ad Ilaria che, in studio, ha avuto diversi scontri proprio con la De Santi che non le perdona l’intromissione nel suo rapporto con Vincenzo.

Ilaria Volta, il rapporto con Vincenzo e lo scontro con Tina Cipollari

Nella puntata di Uomini e donne del 14 novembre 2024, Ilaria Volta e Vincenzo tornano al centro dello studio per raccontare gli ultimi dettagli della loro frequentazione. Ilaria e Vincenzo si frequentano da diverse settimane e tra loro procede tutto a gonfie vele. Dopo aver ascoltato il racconto, Tina Cipollari invita così Vincenzo e Ilaria a lasciare la trasmissione per poter vivere la storia nella vita di tutti i giorni.

Sia Vincenzo che Ilaria, tuttavia, non si considerano pronti per fare un passo del genere e in studio parte un’accesa discussione con Tina Cipollari, ma anche con gli altri protagonisti del parterre. Per Ilaria, tuttavia, non è ancora arrivato il momento di lasciare la trasmissione pur essendo interessata a Vincenzo.