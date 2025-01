Chi è il compagno di Ilenia Pastorelli? Da diverso tempo oramai sia il grande pubblico che i tantissimi fan dell’attrice romana, balzata alla grande popolarità con il film “Lo chiamavano Jeeg Robot”, si domandano se c’è un fidanzato o un uomo nella sua vita. Del resto Ilenia Pastorelli da tempo non ha un fidanzato e non ne parla nemmeno durante le interviste rilasciate in tv oppure alla stampa. Quello che possiamo dirvi che tutto tace sulla vita privata della ex concorrente del Grande Fratello che, una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, ha trovato la sua strada affermandosi e facendosi apprezzare e conoscere da critica e pubblico come attrice. Proprio durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, la Pastorelli ha conosciuto colui che sarebbe poi diventato il suo fidanzato. Di chi si tratta?

Naturalmente parlando del rugbista Rudolf Mernone che l’attrice ha conosciuto nella casa del GF durante l’edizione 2011-2012 quando era ancora una semplice concorrente nip. Nella casa di Cinecittà tra i due è nata una forte sintonia che li spinti poi a frequentarsi al di fuori della casa diventando sempre più intimi e complice.

Ilenia Pastorelli e l’ex fidanzato Rudolf Mernone: “sei un ridicolo populista”

La storia d’amore tra Ilenia Pastorelli e l’ex fidanzato Rudolf Mernone è diventata poi di dominio pubblico, anche se è durata quanto un gatto in tangenziale. I due, infatti, sono scoppiato poco tempo dopo con l’attrice che ha confermato la fine dell’idillio con un lungo post condiviso attraverso i suoi profili sociali.

“Non ho voluto rispondere alle interviste di Rudolf perché non volevo coinvolgervi” – ha esordito l’attrice che ha poi confermato la fine della relazione d’amore dicendo – “ci siamo lasciati e i motivi sono solo i nostri”. Tra i due però qualcosa è sfuggito di mano, visto che dopo un iniziale messaggio di “peace & love”, la Pastorelli è passata al contrattacco scrivendo all’ex: “sei un ridicolo populista, agirò legalmente affinché il mio nome non sia più accostato al tuo”.

