Imma Battaglia e la morte di mamma Luisa

Grave lutto per Imma Battaglia che ha detto addio all’adorata mamma Luisa avvenuta il 23 settembre nella sua casa a Portici. “Mi mancherai tantissimo, ma sono sicura che continuerò a sentirti al mio fianco“, ha scritto sui social l’attivista annunciando il grave lutto. “Continua a volgere il tuo sguardo su di noi mammina mia, qui oggi siamo tutti molto tristi…ma sono certa che lassù si sta preparando una festa meravigliosa per l’arrivo della grandissima mamma Luisa“, ha concluso.

Un dolore grande per Imma Battaglia che era legatissima alla mamma con cui trascorreva davvero molto tempo. Un rapporto speciale, quello tra la Battaglia e la madre che aveva accolto a braccia aperte anche Eva Grimaldi nel momento in cui Imma aveva scelto di condividere la vita con lei.

L’addio di Eva Grimaldi alla mamma di Imma battaglia

Anche Eva Grimaldi era legatissima a mamma Luisa con cui aveva instaurato un rapporto profondo, fatto di stima e di affetto sincero. La morte della signora Luisa ha così lasciato un vuoto immenso nel cuore dell’attrice che, sul proprio profilo Instagram, le ha detto addio pubblicando una dolcissima foto e delle parole davvero speciali.

“Quanto amore ci siamo donate a vicenda… sono felice, fiera e orgogliosa di averti avuto nella mia Vita”, ha scritto l’attrice, accompagnando il tutto con alcune foto insieme. E ha poi aggiunto: “Mi dicevi sempre di non piangere… beh oggi faccio un po’ fatica ma ti prometto che ce la metterò tutta. Fai buon viaggio Mamma Luisa, mi mancherai tanto”, ha concluso l’attrice che trovato nella signora Luisa una seconda mamma. Tanti i messaggi di cordoglio sotto il post della Grimaldi come quello di Mara Venier: “Cara Eva e cara Imma vi sono vicina con tutto l’amore che ho per voi….Forza Imma”. “Ti abbraccio forte Eva”, ha aggiunto Simona Ventura

