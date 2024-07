Imma Tataranni 4, anticipazioni puntate nuova stagione: Valentina rischia grosso?/ Pronta a importante scelta

Anticipazioni Imma Tataranni-Sostituto Procuratore 4: Valentina sarà ad un bivio?

I fan della fiction di successo di Rai1 dovranno attendere il 2025 per vedere le nuova puntate delle vicende del sostituto procuratore che ha il volto di Vanessa Scalera, di Ippazio Calogiuri che ha il volto di Alessio Lapice, del marito Pietro (Massimiliano Gallo) e di tutti gli altri personaggi. Nel frattempo però non mancano anticipazioni ufficiali sulla trama della Imma Tataranni 4 ed anche suggestive ipotesi sui possibili svolgimenti di trama.

Stando alle anticipazioni sulla quarta stagione di Imma Tataranni 4 Sostituto Procuratore, infatti, al centro delle trame delle nuove puntate ci sarà la crisi tra Imma e Pietro. Quest’ultimo ha tradito la moglie con Sara Strippoli e ka situazione si è drammaticamente compromessa quando la donna è stata ritrovata morta in circostanze misteriose. Al momento l’unico indiziato della morte è proprio quest’ultimo perché era infatti con la vittima, nel museo archeologico, la sera in cui è stata uccisa. Devastata dalla verità venuta a galla, il sostituto procuratore di Matera ha chiesto un periodo di aspettativa dal lavoro, perché troppo coinvolta nel caso e poco lucida. Ed è in questo quadro che la figlia della coppia, Valentina (Alice Azzariti) si troverà ad un bivio: da che parte starà?

Non solo i problemi di coppia, dunque, ma al centro delle trame di Imma Tataranni 4 dalle anticipazioni si scopre che potrebbe esserci anche la giovane Valentina. La ragazza non ha mai avuto un ottimo rapporto con la madre, anzi è sempre stato abbastanza conflittuale mentre ha sempre trovato un punto di riferimento e della complicità con il padre. Tuttavia, adesso che si è scoperto che il padre ha tradito la sostituto procuratore ed è accusato di omicidio tutto prenderà un’altra piega. Non è escluso, infatti, che possa non perdonare il tradimento e allontanarsi dal genitore, una situazione che potrebbe farla crollare e rischiare di toccare il fondo nelle nuove puntate. Del resto ha già abbandonato gli studi ed è incerta sul suo futuro e sicuramente questa nuova batosta non sarà facile da gestire per lei.











