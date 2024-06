Imma Tataranni 4: matrimonio finito con Pietro?/ Cosa accadrà nelle nuove puntate

Anticipazioni Imma Tataranni 4: cosa potrebbe accadere nelle nuove puntate

Imma Tataranni tornerà in tv con la nuova stagione anche se il pubblico affezionato alla fiction dovrà aspettare diversi mesi non essendoci ancora una data per l’inizio delle riprese. Tuttavia, la curiosità intorno alla trama è tanta e il web si chiede cosa potrebbe accadere nella vita di Imma Tataranni che nella terza stagione ha vissuto tanti momenti particolari come il tradimento di Pietro De Ruggeri, la morte di Sara (la sua amante) ma anche la passione con Calogiuri, Nella quarta puntata, sono tanti gli sviluppi che potrebbe avere la trama, pronta a sorprendere il pubblico che si aspetta grandi colpi di scena.

Ad oggi, non ci sono anticipazioni ufficiali su cosa accadrà nelle nuove puntate, ma evidente che molto ruoterà intorno alla vita di Imma Tataranni che potrebbe decidere di dare una svolta definitiva alla propria vita chiudendo dopo anni il matrimonio con Pietro con cui i problemi sembrano essere diventati insormontabili.

Anticipazioni Imma Tataranni 4: nuova vita con Calogiuri?

Nella quarta stagione Imma Tataranni che sarà ancora interpretata da Vanessa Scalera continuerà ad essere confusa dal punto di vista sentimentale tra il marito Pietro con cui, nonostante il tradimento di quest’ultimo, ha vissuto praticamente tutta la vita costruendo anche una famiglia e il collega Calogiuri nei cui confronti l’attrazione è cresciuta sempre di più lavorando l’uno accanto all’altra. Le sorprese nella quarta stagione di Imma Tataranni, dunque, non tarderanno ad arrivare ma non si escludono sorprese con l’arrivo di nuovi colleghi che potrebbero creare ancora più scompiglio nella vita di Imma.

La Tataranni, dunque, tra un caso da risolvere e un altro, metterà la propria vita sentimentale in discussione e tra le due strade vecchie potrebbe decidere di scegliere quella nuova lasciandosi travolgere dall’eventuale arrivo di un nuovo collega.











