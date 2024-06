Incentivi auto 2024/ Fino a 7.500€ di contributi con e senza rottamazione (oggi 4 giugno)

Gli incentivi per acquistare un’auto non inquinanti sono stati innalzati e dalle ore 10:00 di ieri 3 giugno 2024 è possibile ottenerli senza particolari problemi: a poter farne richiesta sono le concessionarie che si affidano alla piattaforma online di cui è proprietaria Invitalia.

I veicoli senza rottamazione possono essere comprati ricevendo fino a 6 mila di incentivi mentre includendo la rottamazione il contributo sale fino a 11 mila euro (aiuti validi per persone giuridiche e società di capitali). Le persone fisiche ottengono dei contributi lievemente più elevati e rispettivamente per 7.500€ e 13.750€ con un reddito inferiore a 30 mila euro.

Gli incentivi massimi per comprare una nuova auto vengono garantiti in caso di emissioni zero (o quasi) e di una rottamazione di una quattro ruote più inquinante (da Euro 0 a Euro 2): il requisito principale è quello di intestarsi il nuovo veicolo a sé stessi oppure ad un convivente che deve risultare presente nel nucleo familiare.



Soggetti Beneficiari Tipologia Veicoli (Autovetture) Emissioni CO2 (g/km) Prezzo Massimo (€) Contributo Base (€) Contributo con Rottamazione (€) Persone fisiche e giuridiche (ad esclusione dei soggetti con codice Ateco 45.11.0) Nuovi (minimo Euro 6) 0-20 35.000 + Iva 6.000 Euro 0-2: 11.000;

Euro 3: 10.000;

Euro 4: 9.000 Persone fisiche e giuridiche (esclusi soggetti con Ateco 45.11.0) Nuovi (minimo Euro 6) 21-60 45.000 + Iva 4.000 Euro 0-2: 8.000;

Euro 3: 6.000;

Euro 4: 5.500 Persone fisiche Nuovi (minimo Euro 6) 61-135 35.000 + Iva Non previsto Euro 0-2: 3.000;

Euro 3: 2.000;

Euro 4: 1.500 Persone fisiche con Isee inferiore a 30.000€ Nuovi (minimo Euro 6) 0-20 35.000 + Iva 7.500 Euro 0-2: 13.750;

Euro 3: 12.500;

Euro 4: 11.250;

Euro 5: 8.000 Persone fisiche con Isee inferiore a 30.000€ Nuovi (minimo Euro 6) 21-60 45.000 + Iva 5.000 Euro 0-2: 11.250;

Euro 3: 10.000;

Euro 4: 8.750;

Euro 5: 5.000 Persone fisiche Usati minimo Euro 6 e senza godimento di incentivi 0-160 Prezzo medio di mercato fino a 25.000 Non previsto Euro 0-4: 2.000

L’agevolazione può essere goduta dalle persone giuridiche e fisiche anche per gli acquisti legati ai motocicli elettrici (ottenendo un rimborso del 30% rispetto al costo d’acquisto fino a massimo 3.000€ oppure del 40% fino a massimo 4.000€ con rottamazione dei mezzi Euro 0, 1, 2 e 3.

