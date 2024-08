Sono due i morti che si sono verificati in un terribile incidente avvenuto ieri sull’autostrada A14. Uno schianto choc quello che ha causato due vittime, così come emerge dalle foto che sono state pubblicate in rete in queste ore e che mostrano una vettura, una Dacia Duster, completamente schiacciata fra due camion. Devono aver vissuto degli istanti terribili i coniugi Giancarlo Briganti e Rita Marcheselli, tutti e due di anni 80 residenti Forlì, nel pomeriggio di ieri, attorno alle ore 14:00, a seguito di un incidente avvenuto fra Imola e Bologna, verso Milano.

Ma cosa è successo? Dalle immagini non è facile capirlo visto che la vettura con a bordo marito e moglie appare nel senso opposto di marcia rispetto a due tir, ma secondo una prima ricostruzione sembra che la Dacia Duster abbia sbandato, per poi essere vittima di una carambola impazzita e venire quindi travolta dai due mezzi pesanti.

INCIDENTE A14: SCENA DA BRIVIDI

Una scena da brividi quella che si è presentata ai soccorritori, a cominciare dai vigili del fuoco che hanno faticato, e non poco, ad estrarre dalle lamiere dell’auto irriconoscibile i due poveri coniugi. Lo spazio fra i due camion, in cui si è incastrata la vettura, era infatti decisamente stretto di conseguenza a nulla sono valse le cure del personale medico del 118, che nel frattempo era giunto sul luogo dell’incidente sull’A14.

Illesi invece i guidatori dei due camion, così come delle altre vetture coinvolte. A seguito dello scontro il traffico sull’arteria, già appesantito dai vacanzieri, è apparso letteralmente paralizzato visto che si è creata una coda lunga circa sette chilometri fra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, nonché traffico rallentato anche verso sud per il solito “effetto curiosi”.

INCIDENTE A14: VITTIME STAVANO ANDANDO A TROVARE LA FIGLIA

Stando a quanto riferisce il Resto del Carlino le due vittime dell’incidente sull’A14 stavano andando a trovare la loro figlia residente nel capoluogo emiliano nonché i loro nipoti: purtroppo a quell’appuntamento non sono mai arrivati. Quello avvenuto ieri sull’A14 non è stato l’unico incidente mortale registrato nelle ultime ore. Le cronache ci riportano infatti un’altra vittima, un uomo a bordo di una motocicletta deceduto nelle scorse ore in Puglia, di preciso in provincia di Taranto.

Secondo quanto emerso la vittima aveva 48 anni ed era bordo di un mezzo a due ruote assieme ad un’altra persona che, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un guard rail lungo la Circummarpiccolo, mentre stavano dirigendosi verso Monteiasi. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che Angelo Esposito, questo il nome della vittima, è stato rinvenuto senza vita dai soccorritori mentre l’altro motociclista che viaggiava con lui si trova attualmente ricoverato in codice rosso a seguito delle gravi ferite riportate.