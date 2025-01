Paura ieri su un bus Atm a seguito di un incidente che si è verificato in quel di Milano, e che fortunatamente non ha provocato alcuna vittima. Ne parlano diversi organi di informazione online, a cominciare da MilanoToday, precisando che il bus Atm in questione è uno della linea 47, che è finito contro un palo in quel di Piazza Serafino Belfanti, non troppo distante da viale Tibaldi. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 21 gennaio, e dopo lo scontro il bus ha divelto il palo che sorreggeva i cavi per far circolare i filobus.

Come detto sopra nessuna persona è rimasta vittima dello scontro, ma i feriti sono stati in totale nove, anche se nessuno degli stessi è stato soccorso in condizioni gravi. Ma cosa è successo? Secondo la ricostruzione il conducente dell’autobus avrebbe avuto un malore proprio mentre era alla guida del mezzo pubblico, di conseguenza ne avrebbe perso il controllo per poi finire la sua corsa impazzita contro un palo.

INCIDENTE BUS ATM, COSA E’ SUCCESSO

Lo scontro è accaduto di preciso attorno alle ore 18:00 di ieri sera, quando era già calato il sole, e così come fatto sapere dall’Areu. Una scena decisamente “spettacolare” quella che si è parata di fronte ai soccorritori, con il bus contro un palo, lo stesso a terra, e ovviamente il panico.

Da una prima ricostruzione sembra che il mezzo pubblico stesse girando su via Segantini, ma è stato proprio in quell’esatto istante che il conducente 55enne del mezzo ha perso il controllo dopo aver subito un malore: non riuscendo più a girare il bus Atm, invece di restare sulla sede stradale, è finito contro il palo che si trovava a lato della carreggiata, dopo di che ha continuato la sua corsa impazzita, finendo quindi definitivamente la sua corsa contro un albero che si trovava vicino a viale Liguria.

INCIDENTE BUS ATM, TRAFFICO IN TILT

Scene di panico sul bus incontrollato, con i diversi passeggeri che hanno iniziato ovviamente ad urlare, spaventati dal fatto che il mezzo stesse andando dove voleva. Fortunatamente, come detto sopra, nessuno si è fatto male in maniera seria, con due ambulanze che sono giunte in codice giallo: in totale 8 sono stati portati negli ospedali locali (due dei quali in codice verde), fra San Paolo, San Carlo e Policlinico.

Quello messo peggio è stato l’autista del bus, che ha riportato alcune ecchimosi a seguito dello scontro, nonché un trauma cranico, ma è stato comunque ricoverato in codice giallo. Dopo l’incidente del bus Atm si sono verificati una serie di ingorghi, anche perchè il traffico stava vivendo il suo picco attorno alle ore 18:00. La viabilità è andata quindi nel caos e anche i mezzi pubblici che percorrevano normalmente quella tratta sono stati deviati. Solo dopo diverse ore, e grazie anche all’intervento di una gru, la situazione è tornata alla normalità.