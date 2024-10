Drammatico incidente avvenuto la scorsa notte a Fonni, in provincia di Nuoro, nella regione Sardegna. Il bilancio è di quelli gravissimi, visto che 4 ragazzi hanno perso la vita, 4 giovanissimi che in queste ore sono pianti da famigliari e amici. Come riferito dal sito de Il Messaggero, l’incidente di Fonni è avvenuto di preciso poco prima della mezzanotte di ieri, attorno alle ore 23:50 lungo la strada provinciale 69, non troppo distante dal paese del nuorese. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto ma quattro giovani che viaggiano a bordo di una Fiat Punto sono stati ritrovati in una scarpata.

L’auto avrebbe fatto tutto da sola e nei pressi di una curva l’automobilista ha perso il controllo, per poi ribaltarsi presumibilmente più volte, e terminare appunto la propria corsa impazzita in una scarpa. Cosa è accaduto? Difficile stabilirlo con certezza e saranno le forze dell’ordine ad accertarlo ma è probabile l’alta velocità, ma anche una distrazione, un colpo di sonno o infine un guasto meccanico che ha reso l’auto ingovernabile favorendo appunto il ribaltamento. In attesa di scoprire cosa sia successo, il bilancio è gravissimo, visto che i ragazzi che hanno perso la vita erano molto giovani.

INCIDENTE FONNI, CHI ERANO LE VITTIME

Il Messaggero riporta nomi ed età, a cominciare da Michele Coinu, il 20enne che probabilmente era alla guida della Fiat Punto rossa incidentata. Ha perso la vita anche il 18enne Marco Innocenti, nonché il 20enne Michele Soddu e infine il più piccolo del gruppo, il 17enne Lorenzo Figus.

Tutti e quattro sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo di conseguenza bisognerà capire se avessero le cinture di sicurezza allacciate o meno, anche se è più probabile la seconda ipotesi vista la drammatica dinamica. L’incidente pare sia avvenuto già nel pomeriggio di ieri visto che, stando a quanto riferito dal Messaggero citando alcuni media locali, del gruppo si era persa ogni traccia appunto dal pomeriggio di ieri, e famigliari, amici e conoscenti avevano iniziato a cercarli, invano.

INCIDENTE FONNI, AUTO DISPERSA DA ORE

Alla fine è stata scoperta l’auto accartocciata dalle autorità poco prima di mezzanotte, in un tratto di strada non troppo distante dalla caserma di Caravai dove purtroppo non esiste un guard rail. Da segnalare che i famigliari di uno dei quattro giovani deceduti non erano nemmeno in paese in quanto in crociera: sono stati ovviamente avvisati e stanno ritornando d’urgenza in Sardegna.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti all’indirizzo dei parenti delle 4 vittime dell’incidente di Fonni, a cominciare da Daniela Falconi, sindaco locale nonché presidente dell’Anci, che ha descritto la vicenda come un “disastro” e una “tragedia terribile”, aggiungendo di essere distrutta e di non avere la forza di aggiungere altro. Quando i soccorsi hanno rinvenuto la Fiat Punto si sono trovati di fronte ad una scena da brividi: ogni tentativo di salvare la vita ai 4 ragazzi è stato vano.