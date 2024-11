Qualche giorno fa Amedeo Minghi si è esibito in provincia di Cosenza, a Cariati, durante il concerto si è reso protagonista di un piccolo ed esilarante incidente sul palco che non è certo passato inosservato. Cosa è successo? Mentre cantava ‘Vattene amore’, canzone che presentò insieme a Mietta al Festival di Sanremo 1990, avvicinandosi verso il pubblico per coinvolgerlo si è reso conto che i suoi pantaloni sono scivolati giù.

Amedeo Minghi: “Musica attuale è troppa scenografia e poco contenuto”/ “Sanremo a Carlo Conti? Farà bene”

Il famosissimo cantautore ha rischiato di rimanere in mutande davanti ai suoi tantissimi fan durante il concerto dopo che i suoi pantaloni hanno ceduto. Il piccolo incidente però non ha rovinato la sua esibizione, infatti li ha prontamente tirati su sorridendo. Naturalmente c’è stato un momento di imbarazzo, Amedeo Minghi però non ha interrotto lo spettacolo e ha continuato a cantare insieme ai suoi fan. Il video dell’esilarante momento è subito diventato virare sul web, tantissimi sono stati i commenti dei fan che hanno postato molti ironici messaggi in merito a ciò che è successo al cantante durante il concerto.

Amedeo Minghi ricorda la moglie morta Elena Paladino su Rai 1/ "Non siamo mai state persone espansive ma…"

Amedeo Minghi dopo anni torna sul palco con un nuovo album, cosa rappresenta per lui

Nei giorni scorsi Amedeo Minghi ha presentato il nuovo disco intitolato ‘Anima sbiadita’, il suo ultimo album risale a otto anni fa. Il noto cantautore ha fatto sapere che ha raccontato ciò che è, con citazioni e richiami che riguardano la sua storia dal punto di vista musicale. A detta sua si tratta però di un lavoro che rappresenta qualcosa di nuovo, il 14 novembre 2024 inizierà il suo nuovo tour e moltissimi fan non vedono l’ora di assistere ai suoi concerti.

Ci sono anche dei riferimenti alla sua profonda fede, con la frase ‘Non crederà mai più a niente’ in molti hanno pensato che abbia messo in dubbio la sua spiritualità. Amedeo Minghi ha però spiegato che dopo aver riflettuto ha pensato che può affermare una cosa simile solo un uomo di grande fede. Ha anche fatto sapere che dopo ciò che stiamo facendo in questo pianeta è normale che la speranza sia messa a dura prova.

Amedeo Minghi: "Le mie figlie Annesa e Alma? Ecco perché si chiamano così"/ Rivelazione su Rai 1: "Io papà…"