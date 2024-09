Tegola per la Roma: il neo acquisto Artem Dovbyk si è infortunato durante il ritiro con l’Ucraina, e dovrà fermarsi ai box. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, la 27enne punta centrale, sbarcato a Trigoria durante il recente calciomercato estivo, ha già lasciato la Nazionale per rientrare in Italia, dove si sottoporrà poi a tutti gli accertamenti del caso da cui si capirà quale sarà l’entità dell’infortunio. Al momento si sa solo che Dovbyk si è bloccato mentre stava allenandosi con i proprio connazionali in quel di Praga.

Manolas alternativa a Hummels, calciomercato Roma/ Dopo Hermoso atteso arrivo di un altro big in difesa

Resta ancora da capire cos’abbia il bomber ex Girona, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che lo stesso sia arrivato già infortunato in nazionale, causa un risentimento muscolare registrato in occasione della partita di campionato dello scorso weekend, il big match contro la Juventus conclusosi a reti bianche, zero a zero. A causa dello stop Dovbyk sarà costretto a saltare le due sfide dell’Ucraina nella Nations League contro la Repubblica Ceca e l’Albania, in programma questa settimana e la prossima, mentre bisognerà capire se il giocatore sarà costretto a saltare qualche partita della Roma.

Diretta/ Juventus Roma (risultato finale 0-0): nessuna rete allo Stadium! (1 settembre 2024)

INFORTUNIO ARTEM DOVBYK: CI SARA’ COL GENOA?

Ricordiamo che alla ripresa del campionato dopo la prima pausa per le nazionali, la squadra allenata da Daniele De Rossi incontrerà il Genoa allo stadio Marassi, precisamente il prossimo 15 settembre alle ore 12:30, primo match all’ora di pranzo della stagione di Serie A 2024-2025.

Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe quindi filtrare un certo ottimismo nell’ambiente giallorosso, con Dovbyk, che fino a qui non ha di certo brillato, che potrebbe tornare subito in gruppo ed essere “fit” per la prossima gara capitolina. Sembrerebbe infatti trattarsi di un problema all’adduttore ritenuto lieve anche se solo dagli accertamenti si capirà l’entità del danno.

Formazioni Juventus Roma/ Quote: Yildiz sfida Dybala (Serie A, oggi 1 settembre 2024)

INFORTUNIO ARTEM DOVBYK: LA SUA CARRIERA IN BREVE

Attendiamo quindi notizie ufficiali dallo staff medico di Trigoria che dovrebbero arrivare quanto prima, molto probabilmente già nel primo pomeriggio di oggi. Artem Dovbyk, che di recente ha ricevuto la nomina per il primo listone del Pallone d’Oro 2024 dopo un’ottima annata, è stato l’acquisto di punta del calciomercato estivo giallorosso. Il giocatore è stato infatti pagato 30,5 milioni di euro agli spagnoli del Girona.

Gli iberici, a loro volta, lo avevano acquistato dal Dnipro durante il calciomercato estivo del 2023, pagandolo solo 8 milioni di euro, e realizzando quindi un’importante plusvalenza dopo una grande stagione. Fino al 2020, invece, Dovbyk aveva giocato in Danimarca, fra le fila del Midtjylland, ma anche nel Sonderjyske. La sua squadra di origine è stata comunque il Dnipro, dove ha esordito in giovane età, nel 2014, e dove ha giocato di fatto fino all’anno scorso, girando comunque mezza Europa fra cui anche l’esperienza in Romania fra le fila dello Zaria Balti. La Roma ha riposto grande fiducia nel giocatore: speriamo venga ripagata.