Nonostante sia uscito soltanto da pochi mesi l’iPhone 16, già si sprecano i rumors riguardanti l’iPhone 17, il prossimo modello di Melafonino che verrà presentato presumibilmente a settembre dell’anno che sta per iniziare. Il focus di queste ore è in particolare sulla novità iPhone 17 Air, un nome tutt’altro che confermato e ufficializzato (come del resto qualsiasi rumor riguardante la galassia dei prodotti Apple), e che dovrebbe comparire appunto con l’uscita del nuovo modello.

POLITICHE ATTIVE/ L'errore di affidare il lavoro ad algoritmi e standardizzazione

L’idea di Cupertino, secondo i ben informati, è quella di rivoluzionare un po’ la line up, introducendo appunto un nuovo modello che sia meno performante rispetto ai “colleghi” ma nel contempo sottilissimo e quindi dal design fortemente d’impatto. La Mela vuole cercare di “smuovere” un po’ il mercato cercando di attirare l’interesse sul suo iPhone, che resta comunque il telefono più venduto ma che negli ultimi anni ha un po’ perso quell’effetto “wow”, quell’aura di grande interesse che solitamente accompagnava il lancio dei melafonini, alla luce delle poche novità introdotte, anche a livello di design.

Nintendo Switch 2, quando esce?/ Addio schermo OLED, ecco le caratteristiche

IPHONE 17 AIR, COSA SAPPIAMO

Stando a quanto precisa Hdblog.it, l’iPhone 17 Air si posizionerà su una fascia di prezzo più contenuta rispetto al top di gamma, di conseguenza in controtendenza rispetto ai rumors precedenti. Per il Wall Street Journal, autorevole quotidiano americano, Apple starebbe pensando di proporre un prezzo al suo futuro iPhone 17 Air, al di sotto del Pro e del Pro Max, sostituendo la variante Plus.

Di conseguenza, prendendo in considerazione i listini americani, la nuova variante del melafonino potrebbe costare 899 dollari, tenendo conto che il Pro solitamente costa 999 dollari. Come mai questo prezzo “al ribasso”? Stando a quanto fa sapere Hdblog.it, il motivo è semplice ed è caratterizzato da prestazioni nettamente inferiori rispetto al Plus, di modo da poter appunto offrire un prodotto dall’alto impatto visivo, quindi caratterizzato da uno spessore estremamente sottile, si parla di poco più di 6 millimetri.

“L'uomo vittima di incoscienza artificiale”/ Lo studio: “Le tecnologie hanno modificato la nostra mente”

IPHONE 17 AIR, PIÙ FORMA CHE SOSTANZA?

L’iPhone 17 Air sarà quindi un telefono che proverà a ricreare quell’effetto “wow” che dicevamo sopra, sacrificando un po’ le prestazioni: basterà? A riguardo, come scrive Hdblog, ci sarà solo una fotocamera posteriore, un solo speaker audio e la batteria sarà meno capiente. Sarò quindi un telefono che sarà pensato soprattutto a chi vorrà avere l’ultima novità piuttosto che uno smartphone ultra performante come appunto un iPhone Pro o un Pro Max.

In ogni caso, ricordiamo, le indiscrezioni devono essere ancora confermate ma secondo i ben informati non è da escludere che con l’iPhone 17 Air venga introdotto un nuovo linguaggio stilistico che possa essere poi adottato anche dai top di gamma, così come accaduto con l’iPad e precisamente il Pro 2024. Staremo a vedere quello che succederà, nel frattempo attendiamo ulteriori indiscrezioni a riguardo e magari delle conferme o delle smentite.