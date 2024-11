Irene Capuano e Francesco Arca, matrimonio all’orizzonte?

Non è ancora sua moglie, ma presto potrebbe diventarlo: Francesco Arca, ospite oggi di Domenica In, non ha escluso il matrimonio con Irene Capuano. Il primo incontro risale a vent’anni fa, alla vigilia della partecipazione di lui a Uomini e Donne, ma solo dieci anni dopo è scoccata la scintilla tra i due e, al netto di qualche tira e molla, ora hanno costruito una famiglia molto solida. In estate l’attore, ai microfoni del podcast di Diletta Leotta, aveva aperto per la prima volta alle nozze. “Io forse mi sposerò in futuro, non adesso, ma la proposta arriverà“, aveva raccontato il 44enne, anticipando alcune caratteristiche. Ad esempio, sarà qualcosa di speciale e intimo.

Francesco Arca, matrimonio in arrivo con la fidanzata Irene?/ "Posso dire una cosa sul futuro"

A proposito del legame con la sua compagna, aveva spiegato che ha una pazienza enorme con lui, anche per il suo disordine cronico, ma precisato anche di non essere geloso di lei, perché in generale non lo è delle persone a cui tiene. Sui social non mancano ritratti di famiglia, come la foto di fine estate in cui Francesco Arca e Irene Capuano si mostrano insieme ai loro figli, Maria Sole e Brando Maria.

COM'È MORTO SILVANO, PADRE DI FRANCESCO ARCA?/ "Incidente di caccia ma tante incongruenze, non è chiaro"

Chi è Irene Capuano e la storia d’amore con Francesco Arca

Quella tra Arca e Irene Capuano è stata una storia a più riprese: “Prima ci prendevamo, ci mollavamo“, aveva raccontato l’attore a Vanity Fair nei mesi scorsi. A cambiarlo è stato il film Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek, perché ha riflettuto profondamente sull’amore e capito che non voleva stare più solo, quindi ha preso il telefono e chiamato proprio lei. “Se torni, questa volta cerca di farlo con la testa. Io voglio una famiglia“, la risposta ricevuta da colei che poi è diventata la sua compagna.

Chi è Francesco Arca/ Da Uomini e Donne al successo in TV: "È stato un percorso difficilissimo"

Lui era pronto, non pensava più a se stesso come faceva prima ed era uscito da quella specie di gabbia affettiva che si era costruito per tenere lontano gli altri. Ora hanno davvero una famiglia, ma prima di ciò ha avuto flirt con altri personaggi famosi come Thomas De Gasperi dei Zero Assoluto e Alessandro Terzigni. Ex modella e con un passato da corteggiatrice di Uomini e Donne, dove si era recata per conoscere Fernando Vitale, ora Irene è una mamma a tempo pieno.