Ivana Trump, chi è e com’è morta l’ex moglie di Donald Trump? Causa del decesso una brutta caduta dalle scale

L’ex moglie di Donald Trump è Ivana Trump la donna che gli è stata accanto per moltissimi anni ed è stata la madre dei suoi tre figli più grandi. Personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo era nota anche per essere la compagna dell’attore Rossano Rubicondi. La donna è morta all’età di 73 anni il 14 luglio del 2022 ma solo alcuni giorni dopo, grazie all’autopsia si è saputa la vera causa della morte.

Com’è morta Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump attuale Presidente degli Stati Uniti? La causa del decesso è stata accidentale, stando a quanto riportato un funzionario della polizia che ha parlato con il New York Times, la donna è stata trovata morta in casa dopo essere caduta dalle scale, l’autopsia ha rivelato che la brutta caduta le ha causato la contusione del torso portando alla morte. Nella casa inoltre non c’erano segni di infrazione o altro ne sul corpo della donna sono state trovate sostanze sospette.

Ivana Trump, chi era l’ex moglie di Donald Trump e madre dei suoi tre figli

Molto si sa sulla vita di Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump. Nata in replica Ceca nel 1949 è famosa per essere una sciatrice che ha partecipato negli anni ’70 alle Olimpiadi di Montreal, è stata anche una modella, imprenditrice e personaggio televisivo. nel 1977 sposa Donald Trump e dalla loro unione nascono Donald Jr, Ivanka ed Eric Trump. I due divorziarono nel 1992 rimando però sempre in ottimi rapporti. Nel 2010 ha partecipato all’Isola dei famosi all’epoca condotta da Simona Ventura.