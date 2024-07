Jakub Bakkour e Gaia sempre più vicini a Temptation Island 2024: lei si sbilancia ma…

La gentilezza e la capacità di ascolto di Jakub Bakkour, oltre al suo fascino, hanno fatto colpo su Gaia Vimercati, la fidanzata di Luca Bad a Temptation Island 2024. Se nel corso delle prime puntate, Gaia ha manifestato solo di trovare in lui un confidente, nella puntata in onda giovedì scorso il suo interesse per il tentatore è apparso molto più importante. Addirittura, Gaia ha chiesto al single Jakub Bakkour se volesse uscire con lei da Temptation Island 2024. Una richiesta che ha spiazzato non solo il tentatore ma soprattutto il fidanzato Luca, che ha visto tutto in un video nel pinnettu.

“Che sfigata! Ti faccio fare una figura di m***a. Ho lasciato mille ragazze fighe per te e tu fai così”, sono state le parole (criticatissime) di Luca Bad verso la fidanzata Gaia, che sembra ormai avere occhi solo per il bel Jakub Bakkour.

Gaia pazza di Jakub e Luca chiede il falò di confronto immediato a Temptation Island 2024: come finirà? Spunta una segnalazione

L’interesse ormai chiaro ed evidente di Gaia per Jakub ha infine portato Luca a decidere di chiedere il falò di confronto immediato, scena con la quale si aprirà la puntata di Temptation Island 2024 di oggi 24 luglio 2024. Gaia accetterà o chiederà più tempo per comprendere i suoi sentimenti verso Luca e verso Jakub Bakkour? Se il tentatore nel villaggio non si sbilancia più di tanto, le indiscrezioni che sono arrivate in questi giorni sembrano anticipare quale sarà il finale per la coppia di Gaia e Luca. Molti, infatti, sperano che Jakub e Gaia possano avere un futuro dopo Temptation Island 2024, tuttavia una segnalazione arrivata a Deianira Marzano svelerebbe che Gaia e Luca stanno ancora insieme: lui sarebbe stato avvistato uscire da casa della fidanzata.