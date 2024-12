Verissimo, James Franco confessa: “A 17 anni mi hanno arrestato, salvato dalla recitazione”

C’è stato spazio anche per una star internazionale nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 7 dicembre 2024. James Franco ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin in cui ha ripercorso non solo la sua carriera ma anche la sua vita privata partendo dalla sua infanzia e dal rapporto con i genitori fino all’adolescenza ribelle che lo ha portato anche ad essere arrestato a soli 17 anni. “La mia adolescenza non è sempre stata semplice perché sono finito nei guai più di qualche volta” ha premesso l’attore.

James Franco a Verissimo ha poi confessato di essere finito in carcere da minorenne: “Sono anche stato arrestato ma quando ho compiuto 17 anni.” A salvarlo è stato l’amore e la passione per la recitazione: “Poi, tutto è cambiato grazie alla recitazione che mi ha fatto capire qual era la mia strada. Per fortuna, perché sarebbero potute accadere alcune cose da cui, forse, non sarei potuto tornare indietro, quindi, ringrazio davvero la recitazione.” Non ha menzionato durante l’intervista, invece, i recenti guai giudiziari che l’hanno visto coinvolto con le accuse di molestie.

James Franco accende il gossip: “Ho una fidanzata e sogno di diventare padre, ma forse sono un po’ vecchio”

Durante l’intervista a Silvia Toffanin, James Franco ha rivelato di avere una fidanzata e di pensare in grande per il futuro magari con l’arrivo di un figlio. “L’Amore? Sì, c’è una fidanzata da alcuni anni ormai”. ha acceso il gossip l’attore incalzato da Silvia Toffanin che poi ha aggiunto di voler allargare la famiglia: “Mi piacerebbe diventare padre, forse sono un po’ vecchio… Su alcune cose sono stato molto precoce su altre invece molto meno, però mi piacerebbe essere un papà, anche se sarò un papà vecchio. Si, spero di esserlo.”