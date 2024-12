James Franco e le accuse di molestie sessuali contro l’attore: cos’è successo

Presto lo rivedremo al cinema col nuovo film ‘Hey Joe’, ma James Franco ha vissuto un periodo lontano dai riflettori dopo uno scandalo che lo ha travolto alcuni anni fa. Era l’era del boom del Movimento #MeToo quando la sua reputazione è stata letteralmente travolta dalle accuse di molestie sessuali oltre che di atteggiamenti scorretti nella gestione della sua sciola di recitazione, che è stata poi costretto a chiudere. Ben cinque le donne che hanno accusato James Franco, che ha poi deciso di replicare pubblicamente, confessando i suoi errori al podcast “The Jess Cagle”.

Jane Alexander, dolore per la morte della sorella May May e del papà a Verissimo/ "Non hanno voluto curarsi"

“Nel corso del mio periodo come insegnante, sono andato a letto con delle studentesse ed era sbagliato. – ha ammesso l’attore – Ma, come ho detto, non è il motivo per cui ho iniziato quella attività a scuola e non ero io la persona che selezionava quelle che frequentavano le lezioni. Quindi non c’era un ‘piano’ dietro”, ha aggiunto la star hollywoodiana. La delicata questione ha trovato la sua conclusione attraverso un patteggiamento da oltre 2 milioni di dollari.