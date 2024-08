Jenny Guardiano parla della sua partecipazione a Uomini e Donne e dei disturbi alimentari avuti da piccola

Si torna a parlare di Jenny Guardiano, una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda. Alcuni fan hanno infatti trovato un video in cui la sia vede tra le corteggiatrici di Uomini e Donne alcuni anni fa. Così in tanti le hanno chiesto sui social un commento sul video poi diventato virale, e la risposta della fidanzata di Tony non è tardata ad arrivare: “Si, partecipai anni fa, ero un po’ più piccola. Ovviamente non conoscevo ancora Tony. Anche quella fu una bella esperienza, Tony lo conobbi circa un anno dopo“, ha detto Jenny, che ha poi aggiunto: “Non c’è nulla di male ad aver partecipato“.

Titty e Antonio, 2a coppia Temptation Island settembre 2024/ Scintille nella clip: lui beccato con un'altra

L’ex concorrente di Temptation Island ha quindi deciso di rispondere anche ad altre domande dei follower, alcune molto personali come quelli riguardanti i disturbi alimentari avuti. “Purtroppo si, ero piccolina e non mi piacevo… – ha ammesso Jenny Guardiano, che ha aggiunto – Mi vedevo grassa (ma ero palesemente magra). Passavo giornate intere senza mangiare. Ero troppo piccola e avevo molte insicurezze. Ad oggi mi apprezzo per come sono, una giovane ragazza con le sue caratteristiche (non imperfezioni).”

Temptation Island 2024, chi è la nuova fidanzata di Raul Dumitras?/ Beccato a cena con un’influencer famosa

Jenny Guardiano e i ‘dissapori’ con Vittoria Bricarello a Temptation Island 2024

Nel corso della chiacchierata social con i fan, Jenny Guardiano ha anche risposto a qualche domanda riguardante Temptation Island 2024, svelando con quale delle fidanzate non andava molto d’accordo, ovvero Vittoria Bricarello, ormai ex fidanzata di Alex Petri. “Vittoria ti voglio bene, lo sai. Diciamo che avendo tutte caratteri diversi non è semplice convivere. – ha spiegato Jenny – Però ci vogliamo tanto bene e si va abbastanza d’accordo perché ci rivolgiamo sempre in maniera carina e troviamo un punto d’incontro. Soprattutto ci confidiamo, sfoghiamo, però non ce la prendiamo tra di noi se abbiamo un momento no.” Ha quindi chiarito che tra loro c’è sempre stato rispetto: “Vittoria è una ragazza speciale che amiamo tanto. Abbiamo un bel rapporto. Ho specificato che abbiamo tutte un bel caratterino e che andiamo d’accordo perché ci teniamo al nostro rapporto.” ha concluso.