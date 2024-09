Emozionata ma con tantissimo entusiasmo, Jessica Morlacchi è entrata nella casa del Grande Fratello 2024 pronta a farsi conoscere dal pubblico mostrandosi senza filtri. Schietta e diretta, durante la prima puntata, ha già conquistato il pubblico e strappato sorrisi ai telespettatori che, sul web, stanno esprimendo simpatia nei suoi confronti. Jessica, inoltre, ha anche ammesso di essere alla ricerca di un fidanzato, ma di volerlo di Roma essendo molto gelosa ma si è resa protagonista anche del primo incidente sexy della nuova edizione del reality.

Enzo Bambolina perdona Lino Giuliano dopo la squalifica al Grande Fratello 2024?/ “Niente contro di lui…”

Sul web, infatti, è diventato virale un video in cui Jessica, mentre è comodamente seduta sul divano, non si rende conto di avere il seno scoperto scatenando la reazione dei coinquilini, ma anche dei telespettatori che hanno particolarmente apprezzato.

Durante una pausa della puntata con Alfonso Signorini, Jessica Morlacchi ha tirato fuori dal reggiseno un fazzoletto per soffiarsi il naso. Poco dopo, però, si è resa conto di non aver sistemato adeguatamente la scollatura del vestito lasciando accidentalmente il seno di fuori., All’incidente, la Morlacchi ha reagito con ironia e sorrisi divertendo anche gli altri concorrenti.

Nicola Fuiano autore morto Grande Fratello 2024: Alfonso Signorini commosso/ "Sua voce ci manca tantissimo"

Sul web, non sono mancati i commenti ironici che hanno apprezzato la bellezza della Morlacchi, ma anche la sua ironia, sempre viva anche di fronte al primo incidente sexy del Grande Fratello 2024.

“Io non so fare niente, io non so fare nulla”

MI IDENTIFICO IN JESSICA MORLACCHI#GrandeFratello pic.twitter.com/HsnWzZwfmW

— soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) September 16, 2024