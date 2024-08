Ci sarebbe anche il nome di Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanely, nella lista dei dispersi del naufragio del Bayesian. Il suo nome si aggiunge a quello dell’uomo di affari Mike Lynch, anche lui disperso dopo il tragico epilogo del veliero Bayesian per mando di una tromba d’aria. A bordo dello yacht, a quanto pare, vi erano diversi personaggi noti e uomini di affari, come Jonathan Bloomer, numero uno della banca d’affari Usa Morgan Stanley International.

In Italia, l’attività della Morgan Stanley International è stata avviata alla fine degli anni ottanta, con il lancio di un fondo di investimento comprendente oltre trenta comparti con track record competitivi ed un patrimonio gestito vicino ai 20 miliardi di dollari. Per quanto concerne la tragedia di Palermo, la conferma su Jonathan Bloomer arriva dalla direzione della Protezione Civile siciliana, che tramite Salvo Cocina ha confermato l’indiscrezione filtrata dapprima nei media inglesi.

Jonathan Bloomer era in Sicilia con Lynch per una vacanza dal sapore speciale

Dunque, perché Jonathan Bloomer si trovava a Palermo? Stando a quanto filtra sulle pagine del Financial Times, Bloomer era ai vertici anche del gruppo di assicurazioni Hiscox ed era stato testimone della difesa nel processo in cui l’amico stretto Lynch era stato coinvolto per dodici anni, con accuse di frode sui dati economici di Autonomy, la società ceduta al colosso Hewlett-Packard nel 2011 .

Appena un paio di mesi fa, l’uomo d’affari era stato completamente assolto dalle accuse, ed ecco la tanto attesa vacanza per festeggiare l’esito giudiziario. Mentre proseguono le ricerche dei dispersi, ricordiamo, quindici persone sono state tratte in salvo, mentre il cuoco di bordo è deceduto ed il suo corpo è stato recuperato.

