Il grande attore italiano Jonis Bascir si è accomodato stamane negli studi di Uno Mattina Weekly, ripercorrendo la sua carriera assieme ai conduttori del talk di Rai Uno. “Sono legato alle ultime immagini, un video che ha vinto il titolo di miglior videoclip e mi ha fatto vincere il premio come miglior attore, ma sono legato anche Montalbano, ladri di merendine, Medico in Famiglia, anche altri scorci che non immaginavo”, ha esordito l’attore commentando alcuni filmati che sono passati in studio e che hanno ripercorso la carriera di Jonis Bascir.

Si parla quindi del nonno: “E’ un pezzo di storia, un uomo di grande carisma, primo presidente dell’assemblea somala quando la Somalia è diventata indipendente, è una fonte di ispirazione per cui vado molto fiero, lui ci teneva molto a me perchè ero il primo nipote maschio, tutte queste cose…”-

JONIS BASCIR: “HO SEMPRE STUDIATO CANTO E DANZA MA…”

Jonis Bascir ha continuato, sempre parlando del nonno: “Lui non ha avuto modo di vedermi da artista perchè è scomparso prima ma ogni volta che veniva in Italia a Roma lui mi chiamava sempre perchè mi voleva sempre vedermi, io come cognome mi trovo il suo nome e in qualche maniera me lo porto con grande gioia. Ci assomigliamo? Si per fortuna”.

Si è quindi parlato di Gigi Proietti, il padre artistico di Jonis Bascir. Che ricordo ha del grandissimo attore romano? “Divertente, è stato il mio debutto, io non avevo mai fatto nulla in vita mia, mi sono trovato per la prima volta in Rai Uno, in diretta, in prima serata, e poi a fare una cosa complicata ma ci siamo divertiti tantissimo perchè a Gigi ero simpatico, mi diceva le cose che potevo fare, poi con Massimo De Ambrosi abbiano funzionato e fare quella trasmissione è stato per me fare 5 anni di scuola”.

Jonis Bascir cantava, ballava: “Io ho sempre studiato canto e danza, mi ero preparato perchè pensavo potesse servire invece qui in Italia spesso ballano e cantano chi non sa farlo, per me Gigi Proietti è stato comunque illuminante è stato come un padre, ho avuto l’onore di musicarlo perchè ho fatto la colonna sonora del documentario su di lui di Edoardo Leo, è stata una cosa per ringraziarlo”

Con Gigi Proeitti era una risata unica: “Io avevo le lacrime anche quando mettevamo su lo spettacolo”. In finale di ospitata Jonis Bascir ha cantato un brano jazz, accompagnato da un grande musicista come Fabio Zeppetella “Uno dei più grandi chitarristi jazz anche a livello internazionale, siamo amici e suoniamo da tanto tempo”. Prima di congedarsi ha presentato il suo singolo dal titolo “Sono nato foresitero in casa mia, io sono uno dei primi stranieri italiani, mi scambiano per straniero ma come si sente anche dall’accento non proprio somalo, ho cantato quasi con un dialetto milanese”, ha scherzato.