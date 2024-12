Jovanotti e Valeria Marini: le dichiarazioni della showgirl

Jovanotti è uno degli ospiti dell’ultima puntata di Belve. Ai microfoni di Francesca Fagnani, Lorenzo Cherubini affronta diversi argomenti tra cui anche quello sul presunto flirt con Valeria Marini. La showgirl, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera, ha raccontato dell’incontro con Jovanotti svelando dettagli inediti del loro rapporto.

Francesca Valiani, chi è la moglie di Jovanotti/ "Innamorata a 14 anni. Mi aveva invitato in discoteca e..."

“‘L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno”. – ha raccontato la Marini. Oggi, a distanza di tempo, ad affrontare l’argomento, è proprio Lorenzo Cherubini che non entra nei dettagli preferendo restare sul vago.

Incidente Jovanotti a Belve, cosa è successo / "Vedevo facce preoccupate, mi hanno operato sveglio"

La replica di Jovanotti a Valeria Marini

Sorridente e anche un po’ imbarazzato, Jovanotti non resta in silenzio di fronte alla domanda di Francesca Fagnani che, tra i tanti quesiti, gli pone anche quella su Valeria Marini. “Marini ha parlato di vostro flirt cosa le costa ammetterlo”, ha detto la Fagnani con tono pungente.

Jovanotti, ha prima risposto con una risata e poi, senza svelare assolutamente niente, ha aggiunto: “Sono un uomo elegante e non si parla di queste cose qua in pubblico“, Poi ha bacchettato la Marini: “Non dovrebbe farlo neanche lei”. Oltre alla domanda su Valeria Marini, Jovanotti si è raccontato regalando al pubblico di Belve un’intervista davvero intensa e profonda nel corso della quale svela anche dettagli inediti della sua vita privata soffermandosi sullo splendido rapporto con la figlia Teresa. Tra i momenti più toccanti dell’intervista, poi, quelli sul ricordo della mamma e del fratello Umberto, morto in un incidente aereo.

Chi sono Viola e Mario Cherubini, genitori di Jovanotti/ La canzone dedicata alla mamma: “La sua morte…”