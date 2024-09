La battaglia dei giganti, film diretto da Ken Annakin: ecco il cast

Sabato 7 settembre, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 15:40, andrà in onda il film di guerra statunitense La battaglia dei giganti, prodotto nel 1965 dalla Warner Bros e diretto da Ken Annakin, regista britannico che dimostrò un grande talento per i film d’avventura e bellici come Robin Hood e i compagni e Il giorno più lungo, kolossal sullo sbarco in Normandia. Questo film è invece considerato uno dei migliori, dal punto di vista della fedele ricostruzione delle battaglie della Seconda Guerra Mondiale.

Nel cast ricordiamo Henry Fonda, celebre per il suo ruolo in Furore, e Robert Shaw nei panni del colonnello Hessler, conosciuto per la sua partecipazione a numerosi film degli anni ’70 tra cui il cult horror di Spielberg Lo squalo. La colonna sonora è di Benjamin Frankel. Nel film sono presenti anche due canzoni della propaganda nazista: Panzerlied e Rose Marie.

La trama del film La battaglia dei giganti: il piano dei nazisti di conquistare il Belgio

La battaglia dei giganti è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel dicembre del 1944 i tedeschi lanciano un’offensiva con panzer Tiger nelle Ardenne, esponendo, tra i vari capi interni, il loro piano di attacco per la conquista del Belgio e costringendo i soldati anglo-americani (fiduciosi di aver quasi vinto la guerra) a ritirarsi e lasciare libero il territorio.

Il piano sembra andare a gonfie vele fin quando a metà strada il colonnello Hessler si rende conto di aver bisogno di ulteriore benzina per poter avanzare, la quale però non è facilmente reperibile data la lontananza eccessiva dai centri di rifornimento, ammettendo così che il piano del generale Kohler è in realtà un fallimento e che non riuscirebbero mai a vincere la guerra contro gli americani.

Nonostante le numerose difficoltà e paure, Hessler porta avanti la battaglia, riesce a scacciare i carri armati anglo-americani e si dirige verso il primo deposito di rifornimento delle zone. Tuttavia, gli americani, avendo già previsto la necessità tedesca di benzina, bruciano i barili e li spingono verso i carri armati tedeschi che esplodono. Il comandante Hessler e numerosi soldati muoiono, altri cercando disperatamente di scappare correndo verso la linea di partenza.