La bussola d’oro è il film d’avventura del 2007 che Italia 1 manda in onda, oggi, 26 dicembre 2024 alle 23.25. La pellicola è distribuita da 01 Distribution e prodotta da New Cine Cinema. La regia è di Chris Weitz, all’inizio si diploma in Letteratura inglese e inizia a fare il freelance per importanti testate giornalistiche poi fa l’esame per tentare la carriera diplomatica. Nell’attesa di essere chiamato per il suo primo incarico comincia a scrivere alcune sceneggiature e ne fanno parte – Z la formica e La famiglia del professore matto -.

Il debutto dietro la macchina da presa arriva nel 1999. La protagonista principale è Nicole Kidman vincitrice nel 2003 del premio Oscar come migliore attrice per – The Hours -. I film recenti che interpretato sono – A family affair, Babygirl e Spellbound L’Incantesimo -. Altri attori che compongono il cast sono Daniel Craig, Ben Walker e Dakota Blue Richards.

LA BUSSOLA D’ORO, LA TRAMA

Nel film fantasy, La bussola d’oro, esiste un mondo parallelo dove accanto a ogni individuo c’è il suo daimon, che sotto certi aspetti impersona l’alter ego e prende le sembianze di un animale che si dilegua al momento in cui la persona muore. Lyra vive nel Jordan College, è un’orfana con una personalità vivace ed estroversa. Lei ha il suo daimon che si chiama Pantalaimon. Trascorre il suo tempo libero a passeggiare per le vie della città in compagnia di Pantalaimon e del suo amico Roger Parslow. Purtroppo la vita di Lyra cambia in modo inaspettato.

Un giorno per caso sente suo zio Lord Arsiel e alcuni insegnanti del college parlare di un’entità misteriosa di nome Polvere che vive nell’Artico dove suo zio è diretto per portare a termine una spedizione scientifica. La bambina viene sedotta da Mrs Coulter che la invita a seguirla nella sua casa. Intanto il Maestro le affida l’Aletiometro, una bussola d’oro che risponde ad ogni domanda e il cui linguaggio è decifrabile solamente dagli eletti. Ma Lyra scoprirà la verità e dovrà iniziare un viaggio in un mondo in cui avrà modo di incontrare strani personaggi come la strega Serafina, un aeronauta e un orso polare con corazza.

LA BUSSOLA D’ORO, CURIOSITA’

Il film La bussola d’oro trova ispirazione dal romanzo omonimo scritto da Philip Pullman ed è il primo volume della trilogia – Queste oscure materie -. La pellicola ai botteghini ha incassato più di 372 milioni di dollari. Inoltre ha vinto 1 premio Oscar e 1 premio BAFTA per i migliori effetti speciali.