La bussola, Il collezionista di stelle/ Anticipazioni sul documentario del locale simbolo della Versilia

La bussola – Il collezionista di stelle: tutto sul documentario dedicato al locale della Versilia

Venerdì 21 giugno – in occasione della Festa della Musica, che si celebra in più di centoventi Paesi del mondo – Rai 3 trasmette in prima visione alle 21.20 “La bussola–Il collezionista di stelle”, il documentario dedicato al locale simbolo della Versilia in cui sono state scritte pagine importanti della musica italiana. Era il 1955 quando in Versilia nasceva La bussola, un locale notturno che avrebbe fatto la storia della vita mondana non solo di quegli anni, ma anche di quelli successivi.

Nel documentario diretto Andrea Soldani e prodotto da Lux Vide con Rai Cinema., come svelano le anticipazioni, viene raccontata tutta la storia de La bussola svelando anche il modo in cui da semplice locale notturno si trasformò in un ritrovo di quelli che, ancora oggi, sono considerati dei veri mostri sacri della musica italiana.

Anticipazioni La bussola – Il collezionista di stelle: cosa vedremo nel documentario

Il fondatore de La bussola ebbe la brillante idea di intrattenere i propri clienti con la musica dal vivo e sul palco del più famoso locale notturno della Versilia, nel corso degli anni, si sono esibiti i nomi più importanti della musica italiana come Mina, Adriano Celentano, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Lucio Battisti, Renato Carosone e Luigi Tenco fino alla grandissima Aretha Franklin. Ogni sera, La bussola ospitava concerti ed esibizioni dal vivo sia di artisti già affermati nel panorama della musica sia di giovani talenti.

Come svelano le anticipazioni, nel documentario dedicato alla storia de La bussola, non mancheranno le testimonianze dei protagonisti così come di coloro che l’hanno frequentato nel corso degli anni come Stefania Sandrelli e Carlo Conti. Un racconto che svelerà anche aneddoti interessanti di ciò che accadeva attraverso filmati originali e testimonianze inedite.

Come vedere in diretta streaming La bussola – Il collezionista di stelle

Il documentario “La bussola – Il collezionista di stelle” può essere visto in diretta televisiva, a partire dalle 21.20 su Raitre, al termine della puntata odierna di Un posto al sole e in diretta streaming su Raiplay collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

