La cena di Natale: anticipazioni dello show natalizio condotto da Antonella Clerici

Il Natale è ufficialmente arrivato su Raiuno. Oggi, lunedì 23 dicembre 2024, in prima serata, Antonella Clerici conduce “La cena di Natale”, un vero e proprio show natalizio con tanti ospiti per regalare una serata davvero speciale e spensierata ai telespettatori. Musica, sorrisi, divertimento ed ironia sono gli ingredienti principali di una serata che si preannuncia imperdibile. Al centro della serata, però, ci sarà la cucina perché il 2025 sarà l’anno della cucina italiana e della candidatura Unesco alla sua iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare.

Per omaggiare la cucina italiana, così, nel corso della serata, saranno preparati quelli che sono i piatti della tradizione culinaria natalizia italiana. Ospite speciale di tale momento sarà lo chef internazionale definito “genio creativo dal New York Times” ovvero Massimo Bottura.

Gli ospiti de La cena di Natale

Se con Massimo Bottura, Antonella Clerici omaggerà la cucina italiana facendo assaporare i gusti della tradizione culinaria natalizia del Bel Paese al pubblico, nel corso della serata, la conduttrice sarà affiancata da tanti colleghi e amici che regaleranno momenti musicali, ma anche ironici ai telespettatori. Spazio, dunque, ad una coppia davvero inedita come quella formata da Stefano De Martino e Gianni Morandi che saranno i protagonisti di una performance esclusiva tra divertimento e musica.

Spazio, poi, ad Alberto Angela che, in collegamento da Roma racconterà la storia del presepe napoletano del Settecento della Basilica dei Santi Cosma e Damiano. Ci saranno, inoltre, Francesca Fagnani, Katia Follesa e la musica dei 12 finalisti di “The Voice Kids”, di Paola Iezzi, di Nek. Infine, ci saranno anche Alessandro Siani che parlerà della cucina italiana ed Enzo Miccio che darà consigli su come allestire la tavola di Natale.

Come vedere in diretta streaming La cena di Natale

Per seguire in diretta televisiva “La cena di Natale” basta sintonizzare il televisore su Raiuno, a partire dalle 21.30 ovvero al termine di Affari tuoi. Con Raiplay, scaricando l’apposita applicazione o collegandosi al sito, è invece possibile seguire lo show natalizio di Raiuno anche in diretta streaming.

