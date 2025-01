Elena Sabatini de La farfalla impazzita è realmente esistita? L’incontro di Giulia Spizzichino con le Madri di Plaza de Mayo

Il film di Rai1 La farfalla impazzita è un omaggio alla figura di Giulia Spizzichino, l’ebrea romana che a soli 17 anni assiste all’Eccidio delle Fosse Ardeatine dove vedrà morire alcuni sui familiari, mentre altri verranno deportati nei campi di concentramento per non tornare mai. Giulia dedicherà tutta la sua vita per far arrestare e condannare i colpevoli, il primo tra tutti l’ex generale nazista Erich Priebke, il criminale nazista che aveva eseguito l’ordine di fucilazione alle Fosse Ardeatine fuggito in Argentina.

Il film ripercorre fedelmente la storia di questa grande donna, il suo viaggio in Argentina e l’incontro con le Madri di Plaza de Mayo tra cui un’attivista. Elena Sabatini de La farfalla impazzita è esistita realmente? Al di là del nome, sul personaggio interpretato da Mariangeles Torres quel che è certo è che Giulia Spizzichino nella sua lotta per la verità e per la giustizia ha potuto trovare l’appoggio delle Madri di Plaza de Mayo, donne che lottano per trovare i loro figlio scomparsi durante la dittatura militare e questo incontro sarà cruciale per lottare contro la memoria negata e l’ingiustizia, rafforzando anche la solidarietà internazionale.

Anticipazioni La farfalla impazzita: chi sono le Madri di Plaza de Mayo

Mentre non è chiaro se la figura specifica di Elena Sabatini ne La farfalla impazzita sia esistita davvero, un aiuto fondamentale è stato dato a Giulia Spizzichino dalle Madri di Plaza de Mayo che le hanno ricordato come le vittime della dittatura argentina e della Shoah abbiano subito lo stesso dolore. Chi sono le Madri di Plaza de Mayo? Donne che a partire dalla fine degli ’70 hanno lottato per rivendicare la scomparsa dei loro figli e ottenerne la restituzione, attività che hanno svolto e svolgono da oltre un trentennio. E tra le storiche componenti dell’associazione si segnala: Azucena Villaflor de De Vincenti, María Ponce.