La freccia nella polvere, Rete 4/ Trama e cast del western con Sterling Hayden, oggi 7 luglio 2024

La freccia nella polvere, diretto da Lesley Selander

Domenica 7 luglio 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, il film western del 1954 dal titolo La freccia nella polvere.

La pellicola è diretta dal regista statunitense Lesley Selander, celebre per avere curato le riprese tra gli anni ’30 e gli anni ’60 di più di 150 lungometraggi.

Acqua e sapone, Rete 4/Trama e cast del film diretto da Carlo Verdone, oggi 7 luglio 2024

Il protagonista de La freccia nella polvere è interpretato dall’attore statunitense Sterling Hayden, attore di numerosi progetti di genere western e noir, diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Giungla d’asfalto (1950) di John Huston e Il padrino (1972) di Francis Ford Coppola.

Al suo fianco la splendida attrice Coleen Gray, molto attiva tra gli anni ’40 e ’50, in film come Il fiume rosso (1948) con John Wayne e Rapina a mano armata (1956) del giovane Stanley Kubrick.

Testamento d'amore, Canale 5/ Trama e cast della commedia sentimentale, oggi 7 luglio 2024

Nel cast de La freccia nella polvere anche l’attore Keith Larsen, interprete di numerosi film western, tra cui La valanga dei sioux (1952) di Kurt Neumann (1952), Furia indiana (1955) di George Sherman e Il guerriero apache (1957) di Elmo Williams.

La trama del film La freccia nella polvere: un disertore assume l’identità di un maggiore ucciso

La freccia nella polvere racconta la storia di Bart Laish, un disertore della cavalleria che per puro caso incrocia un carro che è stato assalito durante un’imboscata. Qui Laish incontra un maggiore, ormai in fin di vita, che lo implora come suo ultimo desiderio di raggiungere il resto della comitiva e portarli in salvo fino al forte.

Scuola di polizia 6 - La città è assediata, Italia 1/ Trama e cast del film, oggi 7 luglio 2024

Il protagonista così, si appropria dell’uniforme e dell’identità dell’uomo, unendosi alla carovana che, nel frattempo, è stata più volte aggredita da gruppi agguerriti di pellerossa.

Inizialmente la sua presenza non viene vista di buon grado, in particolare da due membri del gruppo, Christella Burke e Steve King, tanto da trovarsi a dover fronteggiare faccia a faccia un membro della carovana.

Nel frattempo gli attacchi dei nativi americani continuano e Laish, pur di contenere i danni, cerca di distrarli con alcune casse di liquori.

Questa decisione crea il malcontento del commerciante Tillotson, stanco che la sua merce venga utilizzata come cuscinetto.

La situazione precipita quando Laish decide di dare fuoco al carro di proprietà di Tillotson, scoprendo che in realtà è carico di armi, motivo per il quale gli indiani continuavano ad attaccare la carovana.

Inizia così uno scontro all’ultimo sangue tra i due uomini, che vede soccombere Tillotson. Laish si libera così finalmente di quel carro e i pellerossa si ritirano non avendo più nulla da guadagnare.

Tra il protagonista e Christella, intanto, è nata un’intensa storia d’amore ma, quando finalmente arrivano al forte, l’uomo è deciso a consegnarsi alla cavalleria.

Sarà il tenente King, che inizialmente non lo vedeva di buon occhio, a mettere una buona parola per lui, dato l’enorme coraggio che ha dimostrato durante il viaggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA