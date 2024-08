La Mala. Banditi a Milano: su La7 la prima puntata della docu-serie

A partire da questa sera, lunedì 19 agosto 2024, La 7 propone in prima serata la docu-serie televisiva La Mala. Banditi a Milano, suddivisa in 5 episodi che raccontano la scena criminale della Milano degli anni ’70-’80. La serie, che rappresenta a tutti gli effetti un film inchiesta, è stata prodotta da Sky Documentaries e MIA Film ed è stata scritta da Chiara Battistini, Paolo Bernardelli e Salvatore Garzillo, per la regia di Chiara Battistini e Paolo Bernardelli.

La Mala. Banditi a Milano ripercorre le difficoltà legate alla criminalità serpeggiante nella Milano degli anni ’70 e primi anni ’80 attraverso il racconto e le testimonianze di chi è rimasto realmente coinvolto nelle vicende; tra rapimenti, sparatorie e rese dei conti, la narrazione si muove in un territorio in cui si fronteggiano banditi e forze dell’ordine, nel tentativo di restituire al telespettatore il lato più oscuro della città in quel periodo.

Anticipazioni La Mala. Banditi a Milano, prima puntata

Come rivelano le anticipazioni della prima puntata de La Mala. Banditi a Milano, intitolata Malavita notturna e in onda questa sera, si ritorna al 29 settembre 1984, data in cui fu arrestato il boss Angelo Epaminonda dopo numerosi anni di latitanza. In seguito all’arresto, il boss decise di diventare un collaboratore di giustizia e, attraverso le sue dichiarazioni, viene svelata la storia della Milano degli anni ’70.

Attraverso testimonianze e immagini di repertorio, in questa prima puntata e nelle 4 successive verrà raccontata in forma documentaristica la Milano criminale di quel periodo, segnata dalle azioni dei 3 criminali Renato Vallanzasca, Francis Turatello e Angelo Epaminonda. La prima puntata de La Mala. Banditi a Milano va in onda questa sera, lunedì 19 agosto 2024, in prima serata su La 7 a partire dalle ore 21.15 circa, in prima visione tv.

