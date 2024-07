La rosa della vendetta oggi venerdì 19 luglio 2024 non va in onda: perché?/ La scelta di Mediaset

La rosa della vendetta sospesa da Mediaset: ecco perché

La rosa della vendetta oggi, venerdì 19 luglio 2024, non va in onda e, al suo posto, canale 5 trasmette la messa in onda del film “Mio figlio”. Una scelta, quella di Mediaset, che sta scatenando le proteste del pubblico che ha seguito con passione le vicende di Gulcemal e deva sin dalla prima puntata e che, settimana dopo settimana, si è appassionato sempre di più alla fiction turca. Nonostante il successo ottenuto, però, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda della fiction cambiando totalmente il palinsesto estivo. La serie originale, composta da 13 episodi, in patria è stata trasmessa tutta, ma Mediaset, per ragioni di palinsesto, ha deciso di dividerla in due parti.

Con la sesta puntata trasmessa la scorsa settimana, si è così conclusa la prima stagione de La rosa della vendetta durante la quale il passato di Zafer è stato svelato solo in parte con Deva che, in seguito ad un rapimento organizzato dalla stessa Zafer, ha rischiato la vita. Armagan, invece, ha scoperto che Gulcemal è suo fratello ignorando, però, che la madre ha avuto un altro matrimonio.

La rosa della vendetta: ecco quando andrà in onda la seconda stagione

Le restanti sette puntate de La rosa della vendetta saranno trasmesse solo a settembre: Mediaset, infatti, avrebbe deciso di non trasmettere in piena estate per sfruttare il grosso seguito della fiction durante i primi mesi del palinsesto autunnale. Difficilmente, infatti, Mediaset manderà in onda le restanti puntate della fiction nel mese di agosto.

Per vedere, dunque, la seconda stagione de La rosa della vendetta e scoprire se Gulcemal si vendicherà davvero della madre e se con Deva nascerà una storia d’amore, sarà necessario aspettare la fine dell’estate quando Mediaset con la serie turca, punterà a conquistare più telespettatori lanciando così anche la sfida alla Rai.

