La spacconata, diretto da Alfonso Brescia su Rete 4

Martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia western del 1975 dal titolo La spacconata. Il film è diretto dal regista Alfonso Brescia, che nel corso della sua carriera ha lavorato a più di 60 progetti cinematografici, tra cui Killer calibro 32 (1967), Zanna Bianca e il cacciatore solitario (1975) e I figli… so’ pezzi ‘e core (1981).

Le musiche hanno, invece, la firma del compositore Alessandro Alessandroni, che collaborerà con il regista in diverse occasioni a partire da Elena sì… ma di Troia (1973) fino a Sangue di sbirro (1976).

Uomini e Donne, quando sono le prossime registrazioni? Nuove puntate gennaio 2025/ Finita tra Claudia e Diego

Il protagonista del film La spacconata è interpretato dall’attore statunitense Robert Woods, uno tra i volti più ricorrenti del genere spaghetti-western e che aveva già lavorato con Brescia l’anno precedente in Zanna Bianca e il cacciatore solitario (1975). Al suo fianco gli attori italiani Ignazio Spalla e Franco Lantieri, che avevano già condiviso il set con Woods in Zanna Bianca e il cacciatore solitario (1975). Nel cast del film La spacconata anche l’attrice italiana Gabriella Lepori, che aveva esordito sul grande schermo nel 1965 con Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli (1965).

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, dal 30 dicembre al 3 gennaio 2025/ Don Saverio e l'ultimatum a Clara

La trama del film La spacconata: una corsa all’oro di padre e figlio

La spacconata è ambientato nel selvaggio West dove un avventuriero di nome Sandy Shon è pronto a partire per la sua ennesima missione. In questa nuova attività, l’uomo ha deciso di farsi accompagnare anche da suo figlio, Rick, e dal loro fedele cane Whisky. Shon ha scoperto che in un luogo non ben precisato della zona è presente un’importante miniera d’oro e, di fronte a questa prospettiva, non riesce a tirarsi indietro nonostante i pericoli che dovranno affrontare. Iniziano così la ricerca spasmodica di questo sito, non avendo molte informazioni e andando spesso fuoristrada.

Dennis - La minaccia di Natale/ Trama e cast del film tratto da Dickens, oggi 31 dicembre 2024

Durante il loro viaggio, il gruppo incrocerà diversi personaggi altrettanto desiderosi di trovare la miniera e pronti a combattere per arrivare per primi sul posto.

Riusciranno Shon e suo figlio a mettere le mani sull’oro o soccomberanno di fronte a tutte queste difficoltà?